Будьте обережні: українців попередили про зміни погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українцям нагадали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У середу, 15 серпня, в більшості областей України температура повітря складе +28...+33 градуси. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, на півдні і сході країни, а також у Дніпропетровській області температура повітря складе +30...+35 градусів.

"У західні області підійде атмосферний фронт північного циклону Памела, тому там пройдуть локальні дощі з грозами і ослабне спека до +22...+27 градусів", - зазначила синоптик.

На решту території - північ, центр, південь і схід - антициклон Кевін приведе ясну, суху сонячну погоду. Хіба що ввечері окремі дощі ймовірні в Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

У Києві у вівторок і середу буде тривати спека - 30-33 градусів тепла. Без опадів. Пізно ввечері 15 серпня є невелика імовірність дощу з грозою. У столиці ослаблення спеки передбачається у четвер, 16 серпня.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко зазначила, що спека і сухе повітря можуть спровокувати пожежі. Тому українцям слід бути дуже й дуже обережними з вогнем.

Нагадаємо, що нещодавно синоптик дала прогноз погоди на тиждень.

Раніше експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування.

Відео: РБК-Україна