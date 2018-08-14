Будьте обережні: українців попередили про зміни погоди

Українцям нагадали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У середу, 15 серпня, в більшості областей України температура повітря складе +28...+33 градуси. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.
За її словами, на півдні і сході країни, а також у Дніпропетровській області температура повітря складе +30...+35 градусів.
"У західні області підійде атмосферний фронт північного циклону Памела, тому там пройдуть локальні дощі з грозами і ослабне спека до +22...+27 градусів", - зазначила синоптик.
На решту території - північ, центр, південь і схід - антициклон Кевін приведе ясну, суху сонячну погоду. Хіба що ввечері окремі дощі ймовірні в Житомирській, Вінницькій та Київській областях.
У Києві у вівторок і середу буде тривати спека - 30-33 градусів тепла. Без опадів. Пізно ввечері 15 серпня є невелика імовірність дощу з грозою. У столиці ослаблення спеки передбачається у четвер, 16 серпня.
Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Також Діденко зазначила, що спека і сухе повітря можуть спровокувати пожежі. Тому українцям слід бути дуже й дуже обережними з вогнем.
Нагадаємо, що нещодавно синоптик дала прогноз погоди на тиждень.
Раніше експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування.
Відео: РБК-Україна