Маковей будет сухим и солнечным: синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю

Фото: Фонтан (УНИАН)

Почти во всех регионах страны температура воздуха выше +30 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев во вторник, 14 августа. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко сообщила, что карты показывают жаркую и сухую погоду без осадков почти на всей территории Украины.

"Вот - дожди. Раз. Вот - температура воздуха. Два. Первая карта на Маковея говорит, что в Украине как раз будет без дождей. А вторая пугает жарой. 14 августа в Украине ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха + 29 + 34 градуса", - написала синоптик и предупредила, что в столице 14 августа воздух прогреется до +32 градусов.

"В Киеве Маковей будет сухим солнечным и жарким, до + 30 + 32 градусов", - отметила Диденко.

Карты погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, синоптик сообщила прогноз погоды в Украине на ближайшие дни.

"Что дальше по неделе? 15 августа почти везде все то же, сухие + 30 + 35 градусов, только на западе дождь и упадет жара до + 24 + 29 градусов. 16 августа жара сдаст позиции еще и на севере. А вот на юге, востоке и большинстве центральных областей (районы Днепра, Кропивницкого, Черкасская область) жара удержится до конца недели с температурой воздуха + 30 + 35 градусов", - предупредила Диденко.

В столице в ближайшие дни будет жарко и сухо. Температура воздуха начнет опускаться после 17 августа.

"В Киеве тенденция - следующая. Завтра, как уже говорила, сухо и + 30 + 32. 15 августа - без существенных изменений. 16 августа - локальные дожди и ослабление жары до + 25 + 28 градусов. С 17 августа и до Спаса в Киеве будет сухо и тепло, + 26 + 29 градусов", - сообщила синоптик.

Она предупредила, что во многих регионах страны - усиление пожарной опасности.

"У кого продолжает печь - юг, восток, центр - усиление пожарной опасности. Пейте побольше воды, поливайте цветы вечером и рано утром, удалите синтетические штаны и майки, причешите кошек, не забудьте о панамках малышам, не смотрите на пыль - еще будет время ее побороть, словом, встречайте жару в специальных доспехах - легкомысленных бретельках, черных очках, в льне и шелках", - дала свои рекомендации синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник.

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Видео: РБК-Украина