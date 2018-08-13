"Впереди еще куча лета": синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

Иллюстративное фото: погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцев ждет солнечная погода без осадков

От начала недели украинцам стоит ожидать солнечной и жаркой погоды без осадков. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Понедельник в Украине начнется без фронтовых хвостов – всюду будет солнечно и сухо. Температура воздуха +27-32 градуса. На Маковея всюду по стране будет солнечно и жарко. 15 августа преимущественно без изменений, только на западе пройдут локальные дожди и снизится температура", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

В то же время в Киеве, по словам Диденко, стоит ждать облачной погоды.

"В Киеве сейчас фронтальной облачностью местами прикрыло небо, влажность около 50%. Температура воздуха +25-26 градусов. Лучшей погоды и представить нельзя, особенно если валяешься с арбузом в беседке", - подчеркнула она.

Более того, синоптик уточнила, что на Маковея в столице жара усилится до +30 градусов.

"Впереди еще куча лета", - сказала Диденко.

Фото: прогноз погоды по Украине (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, эксперты рассказали украинцам, как нужно правильно отдыхать на воде.

А синоптики предупредили, что ночная температура воздуха начнет опускаться.

Также синоптики рассказывали, когда в Украине спадет жара.

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