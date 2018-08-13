"Попереду ще купа літа": синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

Ілюстративне фото: погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українців чекає сонячна погода без опадів

Від початку тижня українцям варто чекати сонячної і спекотної погоди без опадів. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Понеділок в Україні розпочнеться без фронтових хвостів – всюди буде сонячно та сухо. Температура повітря +27-32 градуси. На Маковія усюди по країні буде сонячно і спекотно. 15 серпня переважно без змін, лише на заході пройдуть локальні дощі і знизиться температура", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

У той же час у Києві, за словами Діденко, варто чекати хмарної погоди.

"У Києві зараз фронтальною хмарністю подекуди прикрило небо, вологість близько 50%. Температура повітря +25-26 градусів. Кращої погоди і уявити не можна, особливо якщо валяєшся з кавуном в альтанці", - підкреслила вона.

Більш того, синоптик уточнила, що на Маковія в столиці спека посилиться до +30 градусів.

"Попереду ще купа літа", - сказала Діденко.

Фото: прогноз погоди по Україні (facebook.com/tala.didenko)

До речі, експерти розповіли українцям, як потрібно правильно відпочивати на воді.

А синоптики попередили, що нічна температура повітря почне опускатися.

Також синоптики розповідали, коли в Україні спаде спека.

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