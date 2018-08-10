Начнет холодать ночью: прогноз погоды на пятницу

Фото: Лето (Getty Images)

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В пятницу, 10 августа в большинстве регионов Украины ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщает УНИАН.

Синоптики сообщают, что во всех городах страны будет прекрасная погода, однако, предупредили о незначительном понижении температуры в ночное время.

На востоке страны ясно, небольшая облачность возможна только в Донецкой области. Температура воздуха в Луганске +25 градусов, в Донецке до +27 градусов, в Харькове и Полтаве +26 градусов, в Днепре +27 градусов. Ночная температура составит +12 +15 градусов.

На севере страны ночная температура опустится до +12 градусов. Днем – солнечно и без осадков, температура воздуха +26 градусов.

На юге ясно и жарко. В Николаеве до +29 градусов, в Одессе и Херсоне до +30 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +16 до +17 градусов.

В Крыму солнечно, днем до +27 градусов, ночью температура опустится до +14 градусов.

В западных регионах без осадков, ясно и солнечно. Температура воздуха в Ужгороде, Львове и Тернополе +28 градусов. В Хмельницком +27 градусов. В Ивано-Франковске, Луцке и Ровно до +29 градусов. Ночью будет прохладно от +14 до +16 градусов.

В центральной части страны тепло и солнечно. Дневная температура воздуха составит +26 +28 градусов, ночная +13 +15 градусов.

В столице 10 августа ясно и без осадков. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью опустится до +15 градусов.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на 10 августа дала народный синоптик Наталка Диденко.

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Видео: РБК-Украина