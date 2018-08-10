Почне холоднішати вночі: прогноз погоди на п'ятницю

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У п'ятницю, 10 серпня в більшості регіонів України очікується сонячна і тепла погода. Про це повідомляє УНІАН.

Синоптики повідомляють, що у всіх містах країни буде прекрасна погода, однак, попередили про незначне зниження температури в нічний час.

На сході країни ясно, невелика хмарність можлива тільки в Донецькій області. Температура повітря в Луганську +25 градусів, у Донецьку до +27 градусів, в Харкові і Полтаві +26 градусів, у Дніпрі +27 градусів. Нічна температура становитиме +12 +15 градусів.

На півночі країни нічна температура опуститься до +12 градусів. Вдень сонячно і без опадів, температура повітря +26 градусів.

На півдні ясно і жарко. У Миколаєві до +29 градусів, в Одесі й Херсоні до +30 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься від +16 до +17 градусів.

У Криму сонячно, вдень до +27 градусів, вночі температура опуститься до +14 градусів.

У західних регіонах без опадів, ясно та сонячно. Температура повітря в Ужгороді, Львові та Тернополі +28 градусів. У Хмельницькому +27 градусів. В Івано-Франківську, Луцьку та Рівному до +29 градусів. Уночі буде прохолодно від +14 до +16 градусів.

В центральній частині країни тепло і сонячно. Денна температура повітря становитиме +26 +28 градусів, нічна +13 +15 градусів.

У столиці 10 серпня ясно, без опадів. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі опуститься до +15 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, раніше свій прогноз погоди на 10 серпня дала народний синоптик Наталка Діденко.

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Відео: РБК-Україна