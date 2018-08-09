Идеальные условия: синоптик дала прогноз погоды на 10 августа

Фото: Жара (УНИАН)

Синоптик предупредила о новом атмосферном фронте

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 10 августа в Украине будет солнечная и сухая погода. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик отметила, что такую прекрасную погоду для страны установил антициклон.

"Пятница в Украине будет сухой, солнечной и с красивыми белыми пушистыми облаками для фотографирования. Так решил антициклон, который охватывает все области Украины. И сегодня, и завтра", - написала Наталка Диденко.

Она сообщила, что 10 августа осадки не прогнозируются, а температура воздуха будет умеренной, жарко только на юге.

"10 августа без осадков. Температура воздуха 24 + 29, на Закарпатье и на юге + 26 + 31 градус", - сообщила синоптик.

Также Диденко предупредила, что в субботу в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

"В субботу к западу Украины подойдет атмосферный фронт, который снова напомнит о дожди с грозами и ослабит температуру воздуха еще на несколько градусов. В воскресенье вечером фронт дойдет до северных областей", - отметила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она посоветовала в пятницу воспользоваться отличной погодой в столице и провести время на свежем воздухе.

"В Киеве 10 августа - идеальные условия для работы на свежем воздухе, прогулок, развлечений для детей и молодежи, еще или уже оказались в городе. Без осадков и максимально не выше +28 градусов", - дала свои рекомендации синоптик и предупредила, что со вторника усилится жара.

"Усиление жары - вторник, среда. Завтра ослабление жары - Франция, Германия, Чехия", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы давали прогноз погоды на август.

А также писали уточнения синоптиков о погоде на четверг, 9 августа.

Видео: РБК-Украина