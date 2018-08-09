Облачно и жарко: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг

Фото: Фонтан (УНИАН)

Температура воздуха поднимется выше +30 градусов

В четверг, 9 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Об этом сообщает УНИАН.

По прогнозам синоптиков, в нескольких регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов, а также возможна небольшая облачность с прояснениями в западных и северных областях.

На востоке страны солнечно и без осадков. Температура воздуха в Луганской и Донецкой областях +27 +28 градусов. В Харькове и Полтаве +26 +27 градусов, в Днепре до +27 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, сухо. Температура воздуха днем составит +25 +26 градусов.

В южных регионах ожидается жара и ясное небо. В Херсоне до +30 градусов, в Николаеве +29 градусов, а в Одессе столбики термометров покажут +31 градус.

В Крыму возможны небольшие облака. Температура воздуха днем +28 градусов.

На западе страны солнечно и жарко. Небольшая облачность возможна в Хмельницком и Тернополе. Температура воздуха в Ужгороде и Хмельницком +27 градусов. В Ивано-Франковске, Львове, Ровно и Луцке +28 +29 градусов.

В центральной части страны солнечно и ясно. Температура воздуха от +27 до +29 градусов.

В столице 9 августа будет облачно с прояснениями. Столбики термометров днем покажут +26 градусов. Вечером температура опустится до +20 градусов.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на четверг, 9 августа, дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы писали о том, когда в Украине похолодает.

Видео: РБК-Украина