Хмарно і спекотно: синоптики уточнили прогноз погоди на четвер

Фото: Фонтан (УНІАН)

Температура повітря підніметься вище +30 градусів

У четвер, 9 серпня, в Україні збережеться суха і спекотна погода. Про це повідомляє УНІАН.

За прогнозами синоптиків, в декількох регіонах температура повітря підніметься вище +30 градусів, а також можлива невелика хмарність з проясненнями в західних і північних областях.

На сході країни сонячно і без опадів. Температура повітря в Луганській і Донецькій областях +27 +28 градусів. У Харкові та Полтаві +26 +27 градусів, у Дніпрі до +27 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, сухо. Температура повітря вдень становитиме +25 +26 градусів.

У південних регіонах очікується спека і ясне небо. У Херсоні до +30 градусів, у Миколаєві +29 градусів, а в Одесі стовпчики термометрів покажуть +31 градус.

У Криму можливі невеликі хмари. Температура повітря вдень +28 градусів.

На заході країни сонячно і спекотно. Невелика хмарність можлива в Хмельницькому і Тернополі. Температура повітря в Ужгороді та Хмельницькому +27 градусів. В Івано-Франківську, Львові, Рівному та Луцьку +28 +29 градусів.

В центральній частині країни сонячно і ясно. Температура повітря від +27 до +29 градусів.

У столиці 9 серпня буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень покажуть +26 градусів. Увечері температура опуститься до +20 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, раніше свій прогноз погоди на четвер, 9 серпня, дала народний синоптик Наталка Діденко.

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Відео: РБК-Україна