"Ясно, солнечно, сухой воздух": синоптик дал прогноз погоды на четверг, 9 августа

Фото: УНИАН

Народный синоптик также обратила внимание на погоду в Европе

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в четверг, 9 августа. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Синоптик отметила, что сейчас над территорией Украины царит антициклон Johannes. По ее словам, сегодня, 8 августа, и завтра, 9 августа в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Ясно, солнечно, белые облачка, сухой воздух. Температура воздуха также пока что замечательная", - пишет Диденко.

Она обещает что в целом по стране температура будет достигать +24+28 градусов, на Закарпатье +28+32 градуса, на Юге Украины и в восточных областях +26+30 градусов.

"То есть, сильной жары нет", - уточнила Наталья.

Фото: pixabay.com

В Киеве, завтра, 9-го августа ожидается сухая теплая погода. В течение дня около +28 градусов.

Диденко обещает, что в Украине с ближайшего понедельника предусматривается усиление жары.

Народный синоптик также обратила внимание на погоду в Европе.

"Интересной и сложной завтра (9 августа) будет ситуация во Франции. Там бушует циклон Oriana, который хоть и сильными грозовыми ливнями и шквалами, но наконец исключит то ад с тридцатью пятью-тридцатью семью градусами. Ослабление жары распространится на Германию 10 августа", - считает Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики уточнили прогноз погоды на 8 августа.

Кстати, ранее свой прогноз погоды на 8 августа дала народный синоптик Наталья Диденко.

А также мы писали о том, когда в Украине спадет жара.