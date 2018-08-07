Как под копирку: синоптик дала прогноз погоды на среду

Фото: Отдыхающие на пляже (РБК-Украина)

Синоптик предупредила об усилении жары

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие сутки. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что над Украиной установился антициклон, который принес с собой солнечную и сухую погоду, которая продержится до конца недели.

"Есть среди лета такое время для синоптиков, когда можно написать один прогноз на несколько дней вперед и поехать куда-то отдыхать. Или гулять в парке, или наконец выгладить все стирки или добраться до дальних полок в кухонных шкафчиках. Это когда устанавливается антициклон и погода ближайших дней, как под копирку. Антициклон означает сухую, преимущественно ясную маловетреная погоду. И именно такая погода ожидается в ближайшее время в Украине", - написала синоптик.

Она сообщила, что температура воздуха будет стабильной. Жарче всего будет в Закарпатье, на юге и востоке страны.

"Температура воздуха также будет без особых изменений. И завтра, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 29 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке + 27 + 32 градуса", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице будет сухо, солнечно и тепло, и такая погода продержится до конца недели, а после, по прогнозу Диденко, температура начнет повышаться.

"В Киеве в среду будет сухо и солнечно, в течение дня +26, +27 градусов. Такая погода в столице продержится до выходных, однако уже в воскресенье и в начале следующей недели к нам придет усиление жары", - отметила синоптик.

Она дала рекомендации о том, как планировать что-либо на ближайшую неделю.

"Если какие-то работы на воздухе, лучше сейчас, а то в помещении - лучше с понедельника. Поскольку гулять в парке планирую, но кратковременно, то внимательно слежу за уточнениями синоптической ситуации", - резюмировала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, когда в Украине спадет жара.

А также сообщали о том, какая погода ждет украинцев в августе.

Видео: РБК-Украина