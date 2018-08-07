Як під копірку: синоптик дала прогноз погоди на середу

Фото: Відпочиваючі на пляжі (РБК-Україна)

Синоптик попередила про посилення спеки

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає на українців в найближчу добу. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що над Україною встановився антициклон, який приніс із собою сонячну і суху погоду, яка протримається до кінця тижня.

"Є серед літа такий час для синоптиків, коли можна написати один прогноз на декілька днів вперед і поїхати кудись відпочивати. Або гуляти в парку, або нарешті випрасувати все прання або дістатися до далеких полиць в кухонних шафках. Це коли встановлюється антициклон і погода найближчих днів, як під копірку. Антициклон означає суху, переважно ясну маловітряна погоду. І саме така погода очікується найближчим часом в Україні", - написала синоптик.

Вона повідомила, що температура повітря буде стабільною. Найспекотніше буде на Закарпатті, на півдні і сході країни.

"Температура повітря також буде без особливих змін. І завтра, 8 серпня, і до кінця тижня стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 25 + 29 градусів, у Закарпатті, на півдні та сході + 27 + 32 градуси", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці буде сухо, сонячно і тепло, і така погода протримається до кінця тижня, а після, за прогнозом Діденко, температура почне підвищуватися.

"В Києві в середу буде сухо і сонячно, протягом дня +26, +27 градусів. Така погода в столиці протримається до вихідних, проте вже в неділю і на початку наступного тижня до нас прийде посилення спеки", - зазначила синоптик.

Вона дала рекомендації про те, як планувати щось на найближчий тиждень.

"Якщо якісь роботи на повітрі, краще зараз, а в приміщенні - краще з понеділка. Оскільки гуляти в парку планую, але короткочасно, то уважно стежу за уточненнями синоптичної ситуації", - резюмувала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, коли в Україні спаде спека.

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Відео: РБК-Україна