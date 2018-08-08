Сонячно і тепло: синоптики уточнили прогноз погоди на 8 серпня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощ очікується лише в одній області

У середу, 8 серпня по всій території України збережеться сонячна і суха погода. Невеликий дощ очікується лише в Рівному. Про це повідомляє УНІАН.

На сході країни без опадів, місцями можливі невеликі хмари. Температура повітря в Луганській і Донецькій областях +28 +29 градусів. В Дніпрі, Харкові та Полтаві до +27.

У північних регіонах хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме +26 +27 градусів. Без опадів.

На півдні України сонячно і спекотно. У Херсонській області можлива невелика хмарність, температура повітря досягне +30 градусів. У Миколаєві до +29 градусів. Найспекотніше буде в Одесі. Там синоптики прогнозують підвищення температури до +31 градуса.

У західних областях сухо, місцями можлива сильна хмарність. В Ужгороді, Хмельницькому та Львові температура повітря підніметься до +27 градусів. В Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку та Рівному до +28. У Рівненській області можливий невеликий короткочасний дощ.

В центральній частині країни сонячно і без опадів. Денна температура повітря становитиме +27 +29 градусів.

У столиці 8 серпня буде тепло, можлива невелика хмарність. Стовпчики термометрів вдень покажуть +27 +28 градусів. Увечері температура опуститься до +22 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, раніше свій прогноз погоди на 8 серпня дала народний синоптик Наталка Діденко.

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Відео: РБК-Україна