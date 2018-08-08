Солнечно и тепло: синоптики уточнили прогноз погоды на 8 августа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дождь ожидается только в одной области

В среду, 8 августа по всей территории Украины сохранится солнечная и сухая погода. Небольшой дождь ожидается только в Ровно. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке страны без осадков, местами возможны небольшие облака. Температура воздуха в Луганской и Донецкой областях +28 +29 градусов. В Днепре, Харькове и Полтаве до +27.

В северных регионах облачно с прояснениями. Дневная температура воздуха составит +26 +27 градусов. Без осадков.

На юге Украины солнечно и жарко. В Херсонской области возможна небольшая облачность, температура воздуха достигнет +30 градусов. В Николаеве до +29 градусов. Жарче всего будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют повышение температуры до +31 градуса.

В западных областях сухо, местами возможна сильная облачность. В Ужгороде, Хмельницком и Львове температура воздуха поднимется до +27 градусов. В Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке и Ровно до +28. В Ровенской области возможен небольшой кратковременный дождь.

В центральной части страны солнечно и без осадков. Дневная температура воздуха составит +27 +29 градусов.

В столице 8 августа будет тепло, возможна небольшая облачность. Столбики термометров днем покажут +27 +28 градусов. Вечером температура опустится до +22 градусов.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на 8 августа дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы писали о том, когда в Украине спадет жара.

Видео: РБК-Украина