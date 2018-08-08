"Ясно, сонячно, сухе повітря": синоптик дала прогноз погоди на четвер, 9 серпня

Фото: УНИАН

Народний синоптик також звернула увагу на погоду в Європі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в четвер, 9 серпня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Синоптик зазначила, що зараз над територією України панує антициклон Johannes. За її словами, сьогодні, 8 серпня, і завтра, 9 серпня у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Ясно, сонячно, білі хмарки, сухе повітря. Температура повітря також поки що чудова", - пише Діденко.

Вона обіцяє що на загалом в країні температура сягатиме +24+28 градусів, на Закарпатті +28+32 градуси, на Півдні України та в східних областях +26+30 градусів.

"Тобто, сильної спеки – катма", - уточнила Наталка.

Фото: pixabay.com

У Києві, завтра, 9-го серпня очікується суха тепла погода. Протягом дня близько +28 градусів.

Діденко обіцяє, що в Україні з найближчого понеділка передбачається посилення спеки.

Народний синоптик також звернула увагу на погоду в Європі.

"Цікавою і складною завтра (9 серпня) буде ситуація у Франції. Там побушує циклон Oriana, який хоч і сильними грозовими зливами та шквалами, але нарешті виключить оте пекло із тридцятьма п`ятьма-тридцятьма сімома градусами. Послаблення спеки пошириться на Німеччину 10 серпня", - вважає Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики уточнили прогноз погоди на 8 серпня.

До речі, раніше свій прогноз погоди на 8 серпня дала народний синоптик Наталка Діденко.

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