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Гороскопи 10 жовтня 2026 · 06:02
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Таро-гороскоп на 10 жовтня: головні прогнози для Водоліїв, Раків та інших знаків Зодіаку

Для когось день принесе ясність, а комусь доведеться розібратися із власними страхами та сумнівами
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 10 жовтня: головні прогнози для Водоліїв, Раків та інших знаків Зодіаку

Прогноз за картами Таро на 10 жовтня (фото: Styler)

Карти Таро підкажуть, на що звернути увагу 10 жовтня у стосунках, роботі та повсякденних справах. Кожен знак Зодіаку отримає свої символічні підказки, які допоможуть налаштуватися на події дня.

Styler розповідає, чого очікувати у суботу та де варто бути особливо уважним до своїх рішень і емоцій.

Овен

Карта Таро: Король Кубків, перевернутий

Цього дня емоції можуть взяти гору над здоровим глуздом, тому не варто ухвалювати рішення у стані образи чи роздратування. Краще дати собі час заспокоїтися, перш ніж з'ясовувати стосунки або реагувати на чужі слова.

Телець

Карта Таро: Сила

Карта Сили нагадує Тельцям, що справжня перевага полягає не в тиску, а у внутрішній витримці. Спокій і впевненість допоможуть подолати ситуацію, яка спочатку може здатися складнішою, ніж є насправді.

Близнюки

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Близнюкам варто не дозволяти тривожним думкам керувати їхнім днем. Частина переживань може виявитися перебільшеною, тому спробуйте відокремити реальні проблеми від страхів і припущень.

Рак

Карта Таро: Королева Мечів, перевернута

Ця карта радить Ракам бути обережними зі словами та не переходити на різкість у суперечках. Неправильно зрозуміла фраза може спровокувати конфлікт, тому сьогодні краще спочатку вислухати, а вже потім робити висновки.

Лев

Карта Таро: Вісімка Мечів

Леви можуть відчути, що опинилися в ситуації без хорошого виходу, але частина обмежень існує лише у їхній голові. Не бійтеся подивитися на проблему під іншим кутом - це може відкрити несподіваний хід подій.

Діва

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Дівам карта радить не зациклюватися на тому, що вже пішло не за планом. Навіть якщо доведеться пережити розчарування, поруч залишаються можливості, які важливо вчасно помітити.

Терези

Карта Таро: Трійка Пентаклів, перевернута

Терезам може бути складно знайти спільну мову з колегами чи людьми, з якими вони працюють над спільною справою. Не варто намагатися зробити все самотужки - краще чітко розподілити обов'язки та проговорити очікування.

Скорпіон

Карта Таро: Світ

На Скорпіонів чекає енергія завершення важливого етапу. Карта «Світ» може вказувати на відчуття результату, закриття старого питання або готовність перейти до нового розділу життя.

Стрілець

Карта Таро: Паж Жезлів, перевернутий

Стрільцям варто трохи пригальмувати з новими починаннями та гучними обіцянками. Ідея може бути цікавою, але поки що їй бракує чіткого плану або достатньої підготовки.

Козоріг

Карта Таро: Туз Мечів

Козорогам 10 жовтня може бути легше побачити ситуацію без зайвих ілюзій. Туз Мечів сприяє чесній розмові, важливому рішенню та ясності там, де раніше панувала невизначеність.

Водолій

Карта Таро: Закохані, перевернуті

Водоліям карта може вказувати на сумніви або внутрішню суперечність щодо важливого вибору. Не варто поспішати лише для того, щоб позбутися невизначеності - спочатку переконайтеся, що рішення справді відповідає вашим цінностям.

Риби

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Для Риб це сприятлива карта, пов'язана з гармонією, приємним спілкуванням і відчуттям стабільності. День добре підходить для зустрічей із близькими, домашніх справ і моментів, які допомагають відчути себе у безпеці.

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