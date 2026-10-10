UA / RU
rbc.ua
Последние новости
06:02 Гороскопы
Таро-гороскоп на 10 октября: главные прогнозы для Водолеев, Раков и других знаков Зодиака
20:05 Гороскопы
Китайский гороскоп на 10 октября: астролог Споллен назвала знаки, которые разбогатеют
18:33 Вкусно
Снеки к фильму: простой рецепт двух закусок с рисовой бумагой (видео)
17:48 Полезное
Электрообогреватель дома: правила ГСЧС и ошибки, которые могут вызвать пожар
17:14 Люди
Суханов про "Говорить Україна": почему хотел уйти из шоу и не хотел звать священников
16:43 Тренды
Метеорный дождь Ориониды 2026: когда пик потока, где и как наблюдать за вспышками
16:11 Полезное
Можно ли мыть очки, контейнеры и украшения горячей водой: советы от производителей и геммологов
15:41 Люди
Елена Шоптенко рассказала, общаются ли ее сын и дочь мужа-австрийца
15:06 Полезное
Опасный "двойник" опят: как распознать ядовитый гриб среди съедобных видов
14:33 Вкусно
Фаршированные ракушки с фаршем на Хэллоуин: рецепт пасты с моцареллой и маслинами (видео)
Все новости
Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 10 октября: главные прогнозы для Водолеев, Раков и других знаков Зодиака
Гороскопы 10 октября 2026 · 06:02
Add as a preferred source on Google

Таро-гороскоп на 10 октября: главные прогнозы для Водолеев, Раков и других знаков Зодиака

Для кого-то день принесет ясность, а кому-то придется разобраться с собственными страхами и сомнениями
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 10 октября: главные прогнозы для Водолеев, Раков и других знаков Зодиака

Прогноз по картам Таро на 10 октября (фото: Styler)

Карты Таро подскажут, на что обратить внимание 10 октября в отношениях, работе и повседневных делах. Каждый знак Зодиака получит свои символические подсказки, которые помогут настроиться на события дня.

Styler рассказывает, чего ожидать в субботу и где следует быть особенно внимательным к своим решениям и эмоциям.

Овен

Карта Таро: Король Кубков, перевернутый

В этот день эмоции могут одержать верх над здравым смыслом, поэтому не стоит принимать решения в состоянии обиды или раздражения. Лучше дать время успокоиться, прежде чем выяснять отношения или реагировать на чужие слова.

Телец

Карта Таро: Сила

Карта Сила напоминает Тельцам, что истинное преимущество не в давлении, а во внутренней выдержке. Покой и уверенность помогут преодолеть ситуацию, которая поначалу может показаться сложнее, чем есть на самом деле.

Близнецы

Карта Таро: Девятка Мечей

Близнецам следует не позволять тревожным мыслям управлять их днем. Часть переживаний может оказаться преувеличенной, поэтому попытайтесь отделить реальные проблемы от страхов и предположений.

Рак

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Эта карта советует Ракам соблюдать осторожность со словами и не переходить на резкость в спорах. Неправильно понятая фраза может спровоцировать конфликт, поэтому сегодня лучше сначала выслушать, а потом делать выводы.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Львы могут почувствовать, что оказались в ситуации без хорошего выхода, но часть ограничений существует только в их голове. Не бойтесь посмотреть на проблему под другим углом - это может открыть неожиданный ход событий.

Дева

Карта Таро: Пятерка Кубков

Девам карта советует не зацикливаться на том, что уже пошло не по плану. Даже если придется испытать разочарование, рядом остаются возможности, которые важно вовремя заметить.

Весы

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Весам может быть сложно найти общий язык с коллегами или людьми, с которыми они работают над общим делом. Не стоит пытаться сделать все своими силами - лучше четко распределить обязанности и проговорить ожидания.

Скорпион

Карта Таро: Мир

Скорпионов ждет энергия завершения важного этапа. Карта Мир может указывать на ощущение результата, закрытие старого вопроса или готовность перейти к новому разделу жизни.

Стрелец

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутый

Стрельцам следует немного притормозить с новыми начинаниями и громкими обещаниями. Идея может быть интересна, но пока ей не хватает четкого плана или достаточной подготовки.

Козерог

Карта Таро: Туз Мечей

Козерогам 10 октября может быть легче увидеть ситуацию без лишних иллюзий. Туз Мечей способствует честному разговору, важному решению и ясности там, где раньше царила неопределенность.

Водолей

Карта Таро: Влюбленные, перевернутые

Водолеям карта может указывать на сомнения или внутреннее противоречие относительно важного выбора. Не стоит спешить только для того, чтобы избавиться от неопределенности - сначала убедитесь, что решение действительно соответствует вашим ценностям.

Рыбы

Карта Таро: Четверка Жезлов

Для Рыб это благоприятная карта, связанная с гармонией, приятным общением и чувством стабильности. День хорошо подходит для встреч с близкими, домашних дел и моментов, которые помогут почувствовать себя в безопасности.

Раньше мы рассказывали о том, по каким знакам наши предки предусматривали ссоры в семье или даже развод.

Читайте также о знаках Зодиака, которые любят экономить деньги.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Китайский гороскоп на 10 октября: астролог Споллен назвала знаки, которые разбогатеют Гороскопы Китайский гороскоп на 10 октября: астролог Споллен назвала знаки, которые разбогатеют
Электрообогреватель дома: правила ГСЧС и ошибки, которые могут вызвать пожар
Электрообогреватель дома: правила ГСЧС и ошибки, которые могут вызвать пожар Полезное
Снеки к фильму: простой рецепт двух закусок с рисовой бумагой (видео)
Снеки к фильму: простой рецепт двух закусок с рисовой бумагой (видео) Вкусно
Больше интересного
Метеорный дождь Ориониды 2026: когда пик потока, где и как наблюдать за вспышками Метеорный дождь Ориониды 2026: когда пик потока, где и как наблюдать за вспышками Наталия Крижановская · 09 октября 2026, 16:43
Суханов про "Говорить Україна": почему хотел уйти из шоу и не хотел звать священников Суханов про "Говорить Україна": почему хотел уйти из шоу и не хотел звать священников Юлия Шиканова · 09 октября 2026, 17:14
Опасный "двойник" опят: как распознать ядовитый гриб среди съедобных видов Опасный "двойник" опят: как распознать ядовитый гриб среди съедобных видов Наталия Крижановская · 09 октября 2026, 15:06
Можно ли мыть очки, контейнеры и украшения горячей водой: советы от производителей и геммологов Можно ли мыть очки, контейнеры и украшения горячей водой: советы от производителей и геммологов Юлія Люшньова · 09 октября 2026, 16:11