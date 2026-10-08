Водолей, Козерог или Лев: какой знак Зодиака труднее всего идет на примирение

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по готовности идти на примирение после конфликта. Кому-то легко признать свою неправоту, тогда как другим трудно переступить через гордость и сделать первый шаг.
Styler рассказывает, кто возглавил этот рейтинг.
12 место - Рыбы
Рыбы обычно не любят конфликтов и могут быстро отступить, если понимают, что причинили кому-то боль. Они способны искренне извиниться, особенно если испытывают вину.
11 место - Весы
Весы ценят гармонию в отношениях, поэтому не хотят долго находиться в ссоре. Даже если им сложно прямо сказать "извини", они часто пытаются загладить конфликт другими словами или поступками.
10 место - Рак
Раки очень эмоциональны и могут болезненно переживать собственные ошибки. Если они поймут, что действительно были неправы, то способны извиниться, хотя сначала могут замкнуться в себе.
9 место - Дева
Девы любят анализировать ситуацию и способны признать свою неправоту, видя убедительные аргументы. Правда, вместо простого "прости" от них можно услышать длинное объяснение того, почему все произошло именно так.
8 место - Скорпион
Скорпионы не любят демонстрировать слабость, поэтому искренние извинения могут давать им непросто. Они могут долго молчать, но если человек им действительно дорог, в конце концов сделают шаг навстречу.
7 место - Телец
Телец - очень упрямый знак, и заставить его признать поражение бывает сложно. Даже понимая, что был неправ, он может ждать, пока первый шаг сделает кто-нибудь другой.
6 место - Стрелец
Стрельцы часто говорят прямо и не всегда задумываются, как их слова могут повлиять на других. Они могут искренне не понимать, зачем извиняться за то, что просто "сказали правду".
5 место - Близнецы
Близнецы легко находят аргументы, которые помогают им оправдать собственное поведение. Вместо слова "извини" от них можно услышать шутку, смену темы или попытку убедить собеседника, что тот все неправильно понял.
4 место - Овен
Овны быстро вспыхивают и могут наговорить лишнего во время ссоры. Они не всегда готовы первыми признать свою вину, ведь для них уступить значит частично проиграть.
3 место - Козерог
Козероги редко извиняются только для того, чтобы прекратить конфликт. Они предпочитают действовать рационально и могут быть убеждены, что если были правы по сути, то извиняться им не за что.
2 место - Лев
Львам непросто признать, что они могли ошибиться, особенно если ситуация происходит на глазах других. Их гордость часто не позволяет первым сделать шаг к примирению, даже если внутри они уже сожалеют о своем поведении.
1 место - Водолей
Водолеи могут искренне не понимать, почему от них ожидают именно слова "извини". Они склонны смотреть на конфликт со стороны логики, поэтому вместо эмоционального раскаяния могут предложить просто оставить ситуацию в прошлом.
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