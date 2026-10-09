Олена Шоптенко розповіла, чи спілкуються її син і донька чоловіка-австрійця

Українська хореографка Олена Шоптенко , яка нещодавно втретє вийшла заміж, розповіла про особливості стосунків у родині, де є діти від попередніх шлюбів.

Styler з посиланням на інтерв'ю Wave RBC.UA розповідає, що артистка відповіла на запитання про взаємини дітей і чому не хоче розкривати подробиці особистого життя близьких.

Що Шоптенко сказала про стосунки дітей

Під час розмови Олену запитали, чи вдалося її синові - 8-річному Олексію - та доньці її чоловіка Крістіана знайти спільну мову.

Хореографка пояснила, що гармонійні стосунки в родині, яка об’єднує дітей від попередніх стосунків, не виникають самі собою. За її словами, це передусім робота батьків.

"Це теж дуже велика робота, велика робота батьків насамперед, щоб вийшла так звана patchwork family", - зазначила Шоптенко.

Зазначимо, що цим терміном називають сім’ю, у якій партнери виховують дітей від попередніх стосунків. У таких родинах важливо поступово вибудовувати взаєморозуміння, поважати особисті межі та враховувати потреби кожного члена сім’ї.

Чому Шоптенко не хоче розкривати подробиці

Водночас Олена не стала розповідати про вік доньки свого чоловіка та деталі їхніх стосунків. Вона пояснила, що не вважає правильним говорити про особисте життя дитини та її матері без їхньої згоди.

"Я би не хотіла без згоди мого чоловіка взагалі відкривати будь-які деталі його дитини і взагалі-то ще її мами. Ну, я не маю права", - пояснила хореографка.

За словами Шоптенко, для неї це питання поваги до приватності інших людей. Вона також зауважила, що зазвичай не ділиться подробицями особистого життя публічно.

"Я взагалі нічого не розказувала до цього і, в принципі, планую далі небагато говорити про своє особисте, тільки те, що я власне відчуваю, що це буде корисно для інших", - сказала Олена.

Що відомо про особисте життя Олени Шоптенко

Перший шлюб із Дмитром Дікусаром

Першим чоловіком Олени Шоптенко був танцівник Дмитро Дікусар, із яким вона познайомилася завдяки спільній роботі. Спочатку їхні стосунки були суто професійними, причому колеги нерідко сперечалися та не могли знайти спільної мови.

Усе змінилося у 2012 році під час роботи над проєктом "І прийде кохання". Тоді Олена по-іншому подивилася на Дмитра й сама запросила його на побачення. Танцівник, якому вже подобалася хореографка, погодився.

У 2013 році закохані зіграли весілля в Грузії. Там вони не лише відсвяткували одруження, а й повінчалися у старовинному грузинському храмі.

Однак шлюб тривав лише три роки. У квітні 2016-го пара розлучилася. Як вони пояснювали причини розриву, обоє були зосереджені на кар’єрі, мали сильні характери, а через роботу часто перебували на відстані одне від одного. Їм також бракувало терпіння та вміння домовлятися.

Попри розставання, колишньому подружжю вдалося зберегти добрі стосунки. Вони підтримують зв’язок, вітають одне одного зі святами та ставляться одне до одного з повагою.

Нині Дмитро захищає Україну у лавах ЗСУ.

Другий шлюб з Олексієм Івановим і народження сина

У 2015 році Олена познайомилася з підприємцем Олексієм Івановим на одному з танцювальних проєктів. Спочатку їх пов’язували дружнє спілкування та співпраця, а романтичні стосунки почалися приблизно через пів року після знайомства.

Ще через пів року пара заручилася, а в жовтні 2016-го офіційно одружилася. Гучного весілля закохані не влаштовували - просто зареєстрували шлюб у Києві та провели цей день удвох.

У червні 2018 року в подружжя народився син Олексій. Материнство стало важливою частиною життя хореографки, яка продовжувала поєднувати виховання дитини з професійною діяльністю.

Однак із часом у стосунках виникли труднощі. Шоптенко розповідала про відмінності в життєвих цінностях і поглядах на сім’ю, а також про брак уміння обговорювати проблеми та знаходити компроміси. Вона визнавала, що й сама багато уваги приділяла роботі.

Подружжя намагалося зберегти шлюб, проте їхні стосунки залишалися непростими. До початку повномасштабного вторгнення Росії Олена та Олексій вирішили жити окремо, а остаточно розлучилися вже після 24 лютого 2022 року.

Що відомо про третього чоловіка Шоптенко

Третім чоловіком Олени Шоптенко став австрієць Крістіан Кайрос, який працює у сфері безпеки та управління ризиками. Він допомагає компаніям і гуманітарним організаціям оцінювати загрози та долати кризові ситуації. За словами хореографки, її обранець багато працював в Україні та підтримував її ще до їхнього знайомства.

Пара познайомилася у Відні на благодійному новорічному заході для українських дітей-переселенців. Олена проводила для них танцювальний майстер-клас, а Крістіан був одним зі співорганізаторів події.

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Спочатку вони просто спілкувалися, а приблизно через пів року почали зустрічатися. За словами Шоптенко, їхні стосунки розвивалися поступово, а рішення про шлюб було цілком усвідомленим.

Освідчення відбулося у Відні, у парку Пратер, а весілля пара зіграла 23 вересня 2026 року в старовинному замку в Нижній Австрії. Церемонія поєднала українські та австрійські традиції: молодята ставали на рушник і разом розпилювали колоду - символ спільного подолання труднощів у подружньому житті.