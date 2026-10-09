Елена Шоптенко рассказала, общаются ли ее сын и дочь мужа-австрийца

Украинская хореограф Елена Шоптенко , которая недавно вышла замуж в третий раз, рассказала об особенностях отношений в семье, где есть дети от предыдущих браков.

Styler со ссылкой на интервью Wave RBC.UA рассказывает, что артистка ответила на вопрос про отношения детей и почему не хочет раскрывать подробности личной жизни близких.

Что Шоптенко сказала про отношения детей

Во время разговора Елену спросили, удалось ли ее сыну - 8-летнему Алексею - и дочери ее мужа Кристиана найти общий язык.

Хореограф объяснила, что гармонические отношения в семье, объединяющей детей от предыдущих отношений, не возникают сами собой. По ее словам, это, прежде всего, работа родителей.

"Это тоже очень большая работа, большая работа родителей, прежде всего, чтобы получилась так называемая patchwork family", - отметила Шоптенко.

Отметим, что этим термином называют семью, в которой партнеры воспитывают детей от предыдущих отношений. В таких семьях важно постепенно выстраивать взаимопонимание, уважать личные границы и учитывать потребности каждого члена семьи.

Почему Шоптенко не хочет раскрывать подробности

В то же время Елена не стала рассказывать о возрасте дочери своего мужа и деталях их отношений. Она объяснила, что не считает правильным говорить о личной жизни ребенка и его матери без их согласия.

"Я бы не хотела без согласия моего мужа вообще открывать какие-либо детали его ребенка и вообще-то еще его мамы. Ну, я не имею права", - объяснила хореограф.

По словам Шоптенко, для нее это вопрос уважения к конфиденциальности других людей. Она также отметила, что обычно не делится подробностями личной жизни публично.

"Я вообще ничего не рассказывала до этого и, в принципе, планирую дальше немного говорить о своем личном, только то, что я собственно чувствую, что это будет полезно для других", - сказала Елена.

Что известно о личной жизни Елены Шоптенко

Первый брак с Дмитрием Дикусаром

Первым мужем Елены Шоптенко был танцовщик Дмитрий Дикусар, с которым она познакомилась благодаря совместной работе. Сначала их отношения были чисто профессиональными, причем коллеги нередко спорили и не могли найти общий язык.

Все изменилось в 2012 году во время работы над проектом "И придет любовь". Тогда Елена по-другому посмотрела на Дмитрия и сама пригласила его на свидание. Танцовщик, которому уже нравилась хореограф, согласился.

В 2013 году влюбленные сыграли свадьбу в Грузии. Там они не только отпраздновали женитьбу, но и обвенчались в старинном грузинском храме.

Однако брак длился всего три года. В апреле 2016-го пара рассталась. Как они объясняли причины разрыва, оба были сосредоточены на карьере, носили сильные характеры, а из-за работы часто находились на расстоянии друг от друга. Им также не хватало терпения и умения договариваться.

Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Они поддерживают связь, поздравляют друг друга с праздниками и относятся друг к другу с уважением.

В настоящее время Дмитрий защищает Украину в рядах ВСУ.

Второй брак с Алексеем Ивановым и рождение сына

В 2015 году Елена познакомилась с предпринимателем Алексеем Ивановым на одном из танцевальных проектов. Сначала их связывали дружеское общение и сотрудничество, а романтические отношения начались примерно через полгода после знакомства.

Еще через пол года пара обручилась, а в октябре 2016-го официально расписалась. Громкую свадьбу влюбленные не устраивали - просто зарегистрировали брак в Киеве и провели этот день вдвоем.

В июне 2018 года у супругов родился сын Алексей. Материнство стало важной частью жизни хореографа, которая продолжала совмещать воспитание ребенка с профессиональной деятельностью.

Однако со временем в отношениях возникли сложности. Шоптенко рассказывала об отличиях в жизненных ценностях и взглядах на семью, а также о нехватке умения обсуждать проблемы и находить компромиссы. Она признавала, что и сама много внимания уделяла работе.

Супруги пытались сохранить брак, однако их отношения оставались непростыми. До начала полномасштабного вторжения России Елена и Алексей решили жить отдельно, а окончательно развелись уже после 24 февраля 2022 года.

Что известно о третьем муже Шоптенко

Третьим мужем Елены Шоптенко стал австриец Кристиан Кайрос, работающий в сфере безопасности и управления рисками. Он помогает компаниям и гуманитарным организациям оценивать угрозы и преодолевать кризисные ситуации. По словам хореографа, ее избранник много работал в Украине и поддерживал ее еще до знакомства.

Пара познакомилась в Вене на благотворительном новогоднем мероприятии для украинских детей-переселенцев. Елена проводила для них танцевальный мастер-класс, а Кристиан являлся одним из соорганизаторов события.

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Сначала они просто общались, а примерно через полгода стали встречаться. По словам Шоптенко, их отношения развивались постепенно, а решение о браке было полностью осознанным.

Признание состоялось в Вене, в парке Пратер, а свадьбу пара сыграла 23 сентября 2026 года в старинном замке в Нижней Австрии. Церемония объединила украинские и австрийские традиции: молодожены становились на рушнык и вместе распилили бревно - символ совместного преодоления трудностей в супружеской жизни.