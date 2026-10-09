Китайський гороскоп на 10 жовтня: астролог Споллен назвала знаки, які розбагатіють

Астрологиня Мікі Споллен склала прогноз на 10 жовтня і виділила знаки китайського гороскопа , на які можуть чекати нові фінансові можливості.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, кому пощастить з грошима вже у суботу.

Мавпа

Роки народження: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016,

Для Мавп 10 жовтня може стати днем, коли уважність допоможе уникнути фінансових помилок. За прогнозом, представники цього знаку зможуть помітити вигідну можливість, яку інші можуть проігнорувати. Це також слушний час, щоб переглянути фінансові рішення та звернути увагу на питання, які турбували останнім часом.

Півень

Роки народження: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Для Півнів головною фінансовою темою може стати врегулювання боргів. Астрологічний прогноз натякає на новини, які допоможуть зменшити напругу та краще зрозуміти, як діяти далі. Хоча фінансові зобов’язання навряд чи зникнуть самі собою, ситуація може поступово стати зрозумілішою та контрольованішою.

Бик

Роки народження: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Бикам прогноз обіцяє можливість поліпшити фінансове становище завдяки наполегливості та послідовній праці. Після 10 жовтня представники цього знаку можуть звернути увагу на перспективу, яка відповідатиме їхнім зусиллям. Головний акцент - на терпінні та готовності скористатися слушною нагодою, а не чекати миттєвого результату.

Змія

Роки народження: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Для Змій 10 жовтня може стати поштовхом до перегляду фінансових рішень і власних пріоритетів. За астрологічним прогнозом, упевненість у собі допоможе представникам цього знаку краще помічати можливості для поліпшення добробуту. Попереду може бути сприятливий період, однак важливо зберігати розсудливість і не покладатися лише на везіння.