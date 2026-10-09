Таро-гороскоп на 9 жовтня: головні прогнози для Раків, Дів та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: П'ятірка Жезлів

День може принести суперечки, конкуренцію або ситуації, у яких доведеться відстоювати власну позицію. Не кожен конфлікт вартий вашої енергії, тому краще обирати битви, які справді мають значення.

Телець

Карта Таро: Імператриця

На Тельців чекає сприятливий день для турботи про себе, близьких і власний комфорт. Карта також може вказувати на творчий підйом, достаток та результат, який поступово приносить плоди.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Мечів, перевернута

Близнюки можуть нарешті побачити вихід із ситуації, яка раніше здавалася безвихідною. Варто позбутися зайвих обмежень і сумнівів - частина перешкод існувала більше у ваших думках, ніж у реальності.

Рак

Карта Таро: Лицар Кубків

День може бути пов'язаний із приємними емоціями, романтичним жестом або щирою розмовою. Не відкидайте пропозиції, які йдуть від серця, особливо якщо давно чекали на теплі слова чи увагу.

Лев

Карта Таро: Шістка Пентаклів

Левам варто звернути увагу на баланс між тим, що вони віддають іншим, і тим, що отримують натомість. Це вдалий день для допомоги, підтримки або отримання ресурсу, якого вам зараз бракує.

Діва

Карта Таро: Відлюдник

Дівам може знадобитися трохи тиші, щоб розібратися у власних думках і почуттях. Не обов'язково поспішати з відповідями - усамітнення допоможе краще зрозуміти, чого ви насправді хочете.

Терези

Карта Таро: Туз Жезлів

На Терезів чекає імпульс до дії та новий заряд енергії. 9 жовтня може з'явитися ідея або можливість, яку захочеться реалізувати без довгих роздумів.

Скорпіон

Карта Таро: Королева Мечів

Скорпіонам варто залишатися чесними із собою та не дозволяти емоціям впливати на важливі рішення. Карта радить дивитися на ситуацію тверезо, встановлювати чіткі межі й говорити прямо.

Стрілець

Карта Таро: Десятка Кубків

Цей день може подарувати Стрільцям відчуття душевного тепла та близькості з рідними. Хороший момент, щоб провести час із людьми, поруч із якими ви почуваєтеся по-справжньому комфортно.

Козоріг

Карта Таро: Четвірка Кубків

Козорогам може здаватися, що навколо нічого цікавого не відбувається, однак важлива можливість може бути зовсім поруч. Не варто відкидати пропозиції лише через втому, розчарування чи поганий настрій.

Водолій

Карта Таро: Вежа, перевернута

Водолії можуть уникнути різкого конфлікту або серйозних потрясінь, якщо вчасно звернуть увагу на проблемну ситуацію. Карта радить не чіплятися за те, що вже втратило сенс, і не відкладати необхідні зміни.

Риби

Карта Таро: Паж Пентаклів

Риби можуть отримати нову практичну можливість, пов'язану з роботою, навчанням або фінансами. Варто поставитися до неї серйозно: навіть невеликий початок здатен згодом привести до помітного результату.