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Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 9 октября: главные прогнозы для Раков, Дев и других знаков Зодиака
Гороскопы 09 октября 2026 · 06:02
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Таро-гороскоп на 9 октября: главные прогнозы для Раков, Дев и других знаков Зодиака

День может удивить тех, кто давно ждет перемен или не решается сделать шаг
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 9 октября: главные прогнозы для Раков, Дев и других знаков Зодиака

Прогноз по картам Таро на 9 октября (фото: Styler)

9 октября карты Таро подготовили для каждого знака Зодиака отдельную подсказку. Кому-то стоит действовать смелее, а кому-то - притормозить и внимательнее отнестись к знакам судьбы.

Styler рассказывает, на что обратить внимание в пятницу.

Овен

Карта Таро: Пятерка Жезлов

День может принести споры, конкуренцию или ситуации, в которых придется отстаивать свою позицию. Не каждый конфликт стоит вашей энергии, поэтому лучше выбирать битвы, которые действительно имеют значение.

Телец

Карта Таро: Императрица

Тельцов ждет благоприятный день для заботы о себе, близких и собственном комфорте. Карта также может указывать на творческий подъем, достаток и результат, который будет постепенно приносить плоды.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая

Близнецы могут наконец увидеть выход из ситуации, которая раньше казалась безысходной. Следует избавиться от лишних ограничений и сомнений - часть препятствий существовала больше в ваших мыслях, чем в реальности.

Рак

Карта Таро: Рыцарь Кубков

День может быть связан с приятными эмоциями, романтическим жестом или откровенным разговором. Не отвергайте предложения, которые идут от сердца, особенно если давно ждали теплых слов или внимания.

Лев

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Львам следует обратить внимание на баланс между тем, что они отдают другим, и тем, что получают вместо этого. Это удачный день для помощи, поддержки или получения недостающего ресурса.

Дева

Карта Таро: Отшельник

Девам может понадобиться немного тишины, чтобы разобраться в собственных мыслях и чувствах. Не обязательно спешить с ответами - уединение поможет лучше понять, чего вы на самом деле хотите.

Весы

Карта Таро: Туз Жезлов

Весов ждет импульс к действию и новый заряд энергии. 9 октября может возникнуть мысль либо возможность, которую захочется воплотить без долгих раздумий.

Скорпион

Карта Таро: Королева Мечей

Скорпионам следует оставаться честными с собой и не разрешать эмоциям влиять на важные решения. Карта рекомендует смотреть на ситуацию трезво, устанавливать четкие границы и говорить прямо.

Стрелец

Карта Таро: Десятка Кубков

Этот день может подарить Стрельцам чувство душевного тепла и близости с родными. Хороший момент, чтобы провести время с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя по-настоящему комфортно.

Козерог

Карта Таро: Четверка Кубков

Козерогам может казаться, что вокруг ничего интересного не происходит, однако немаловажная возможность может быть совсем рядом. Не стоит отвергать предложения только из-за усталости, разочарования или плохого настроения.

Водолей

Карта Таро: Башня, перевернутая

Водолеи могут избежать резкого конфликта или серьезных потрясений, если вовремя обратят внимание на проблемную ситуацию. Карта советует не цепляться за то, что уже потеряло смысл, и не откладывать необходимые изменения.

Рыбы

Карта Таро: Паж Пентаклей

Рыбы могут получить новую практическую возможность, связанную с работой, обучением или финансами. Следует отнестись к ней серьезно: даже небольшое начало способно впоследствии привести к заметному результату.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака избегают домашней работы.

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