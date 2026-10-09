Китайский гороскоп на 10 октября: астролог Споллен назвала знаки, которые разбогатеют

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому повезет с деньгами уже в субботу.

Обезьяна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016,

Для обезьян 10 октября может стать днем, когда внимательность поможет избежать финансовых ошибок. По прогнозу, представители этого знака смогут заметить выгодную возможность, которую другие могут проигнорировать. Это также подходящее время, чтобы просмотреть финансовые решения и обратить внимание на вопросы, которые беспокоили в последнее время.

Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Для Петухов главной финансовой темой может стать урегулирование долгов. Астрологический прогноз намекает на новости, которые помогут снизить напряжение и лучше понять, как действовать дальше. Хотя финансовые обязательства вряд ли исчезнут сами по себе, ситуация может постепенно стать более понятной и более контролируемой.

Бык

Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Быкам прогноз обещает возможность улучшить финансовое положение благодаря упорству и последовательной работе. После 10 октября представители этого знака могут обратить внимание на перспективу, соответствующую их усилиям. Главный акцент - на терпении и готовности воспользоваться удобным случаем, а не ждать мгновенного результата.

Змея

Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Для Змей 10 октября может стать толчком, чтобы пересмотреть финансовые решения и собственные приоритеты. По астрологическому прогнозу, уверенность в себе поможет представителям этого знака лучше замечать возможности для улучшения благосостояния. Впереди может быть благоприятный период, однако важно сохранять благоразумие и не полагаться только на везение.