Небезпечний "двійник" опеньків: як розпізнати отруйний гриб серед їстівних видів

Опеньки - одні з найпопулярніших осінніх грибів , але не всі гриби, які ростуть групами на деревині, придатні для їжі. Серед них трапляється отруйний опеньок сірчано-жовтий, який поширений в Україні та може рости поруч зі їстівними видами.

Styler розповідає, як розпізнати небезпечного двійника та чому його не можна вживати в їжу.

Де росте опеньок сірчано-жовтий

Як пояснив блогер Ярослав Фіщенко на своїй сторінці "Характерник Шоу" у Facebook, опеньок сірчано-жовтий (Hypholoma fasciculare) - отруйний гриб, який зустрічається в різних регіонах України. Він росте великими групами на старих пнях, повалених стовбурах і гнилій деревині. Його можна знайти як у листяних, так і в хвойних лісах.

Небезпека полягає в тому, що гриб росте в подібних місцях зі справжніми опеньками. Через це під час збору легко не помітити відмінностей і випадково покласти отруйний екземпляр до кошика.

Національний природний парк "Голосіївський" застерігає: попри зовнішню схожість з осіннім опеньком, сірчано-жовтий вид є отруйним, а його токсини не руйнуються під час варіння.

Як відрізнити отруйний гриб від справжніх опеньків

Найперше варто звернути увагу на колір капелюшка. В опенька сірчано-жовтого він переважно яскраво-жовтий, часто з темнішим помаранчевим або бурим центром. Водночас забарвлення може змінюватися залежно від віку гриба та умов росту.

Ще одна важлива ознака - пластинки під капелюшком. У молодих грибів вони мають жовтуватий або зеленуватий відтінок, а згодом темнішають до оливково-бурого. У справжніх осінніх опеньків пластинки зазвичай світліші.

Відрізняється й ніжка: у сірчано-жовтого опенька немає характерного кільця під капелюшком, яке є в осінніх опеньків.

Однак не варто визначати гриб лише за однією ознакою. Колір може змінюватися, а схожі види іноді мають спільні зовнішні риси. Якщо є сумніви, гриб не слід збирати для їжі.

Чим небезпечний опеньок сірчано-жовтий

Вживання цього гриба може спричинити отруєння. Серед можливих симптомів - нудота, блювання, біль у животі та діарея. Прояви можуть виникнути не відразу після їди.

Тривале варіння не робить опеньок сірчано-жовтий безпечним, тому намагатися "знешкодити" його приготуванням не можна. Якщо після вживання грибів з'явилися симптоми отруєння, потрібно негайно звернутися по медичну допомогу та телефонувати 103.

МОЗ України також наголошує: якщо є найменші сумніви щодо того, який саме гриб ви знайшли, від його споживання потрібно відмовитися.

Тож під час тихого полювання важливо пам'ятати: те, що гриб росте поруч зі знайомими опеньками, ще не означає, що він їстівний. Незнайомі екземпляри краще залишати в лісі - помилка у визначенні може коштувати здоров’я.

Як правильно готувати їстівні опеньки

Навіть якщо ви зібрали їстівні осінні опеньки, поспішати зі смаженням не варто. Ці гриби потребують попередньої термічної обробки, а готувати їх потрібно якомога швидше після збору.

Спочатку опеньки перебирають, очищають від землі, листя та пошкоджених частин, а потім ретельно промивають. Усі гриби, щодо яких є сумніви, потрібно відкласти й не використовувати в їжу.

За рекомендаціями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, опеньки варять приблизно 40-60 хвилин. МОЗ України також радить під час приготування дикорослих грибів дотримуватися ретельної термічної обробки та не вживати їх сирими. Воду після попереднього відварювання потрібно злити, а самі гриби вже потім можна використовувати для смаження чи інших страв.



Важливо пам'ятати: навіть тривале варіння не знешкоджує токсини всіх отруйних грибів. Тому термічна обробка не врятує, якщо до кошика потрапив небезпечний двійник, зокрема опеньок сірчано-жовтий. Безпечність починається з правильного визначення виду гриба, а не з рецепта його приготування.