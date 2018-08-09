Ідеальні умови: синоптик дала прогноз погоди на 10 серпня

Фото: Спека (УНІАН)

Синоптик попередила про новий атмосферний фронт

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що 10 серпня в Україні буде сонячна і суха погода. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Синоптик зазначила, що таку прекрасну погоду для країни встановив антициклон.

"П'ятниця в Україні буде сухою, сонячною і з красивими білими пухнастими хмарами для фотографування. Так вирішив антициклон, який охоплює всі області України. І сьогодні, і завтра", - написала Наталка Діденко.

Вона повідомила, що 10 серпня опади не прогнозуються, а температура повітря буде помірною, жарко тільки на півдні.

"10 серпня без опадів. Температура повітря 24 + 29, на Закарпатті та на півдні + 26 + 31 градус", - повідомила синоптик.

Також Діденко попередила, що в суботу в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі і грози.

"У суботу до заходу України підійде атмосферний фронт, який знову нагадає про дощі з грозами і послабить температуру повітря ще на кілька градусів. У неділю ввечері фронт дійде до північних областей", - зазначила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона порадила в п'ятницю скористатись чудовою погодою в столиці та провести час на свіжому повітрі.

"У Києві 10 серпня - ідеальні умови для роботи на свіжому повітрі, прогулянок, розваг для дітей і молоді, які ще або вже виявилися в місті. Без опадів і максимально не вище +28 градусів", - дала свої рекомендації синоптик і попередила, що з вівторка посилиться спека.

"Посилення спеки - вівторок, середа. Завтра ослаблення спеки - Франція, Німеччина, Чехія", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми давали прогноз погоди на серпень.

А також писали уточнення синоптиків про погоду на четвер, 9 серпня.

Відео: РБК-Україна