Маковей буде сухим і сонячним: синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень

Фото: Фонтан (УНІАН)

Майже у всіх регіонах країни температура повітря вище +30 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців у вівторок, 14 серпня. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко повідомила, що карти показують жарку і суху погоду без опадів майже на всій території України.

"Ось - дощі. Раз. Ось - температура повітря. Два. Перша карта на Маковія каже, що в Україні буде без дощів. А друга лякає спекою. 14 серпня в Україні очікується суха спекотна погода з температурою повітря + 29 + 34 градуси", - написала синоптик і попередила, що в столиці 14 серпня повітря прогріється до +32 градусів.

"У Києві Маковей буде сухим сонячним і спекотним, до + 30 + 32 градусів", - зазначила Діденко.

Карти погоди (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, повідомила синоптик прогноз погоди в Україні на найближчі дні.

"Що далі по тижню? 15 серпня майже скрізь все те саме, сухі + 30 + 35 градусів, тільки на заході дощ і спека впаде до + 24 + 29 градусів. 16 серпня спека здасть позиції ще й на півночі. А ось на півдні, сході та більшості центральних областей (районів Дніпра, Кропивницького, Черкаська область) спека утримається до кінця тижня з температурою повітря + 30 + 35 градусів", - попередила Діденко.

У столиці в найближчі дні буде спекотно і сухо. Температура повітря почне опускатися після 17 серпня.

"У Києві тенденція - наступна. Завтра, як вже казала, сухо і + 30 + 32. 15 серпня - без істотних змін. 16 серпня - локальні дощі і послаблення спеки до + 25 + 28 градусів. З 17 серпня і до Спаса в Києві буде сухо і тепло, + 26 + 29 градусів", - повідомила синоптик.

Вона попередила, що в багатьох регіонах країни - посилення пожежної небезпеки.

"У кого тривало пектиме - південь, схід, центр - посилення пожежної небезпеки. Пийте побільше води, поливайте квіти увечері і рано вранці, видалите синтетичні штани, майки, повичісувайте котів, не забудьте про панамки малюкам, не дивіться на пилюку - ще буде час її побороти, словом, зустрічайте спеку в спеціальних обладунках - легковажних бретельках, чорних окулярах, в льонах і шовках", - дала свої рекомендації синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок.

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Відео: РБК-Україна