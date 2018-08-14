Літо затягнеться: синоптики дали прогноз погоди на вересень

Фото: Рамка з розпилювачем (РБК-Україна)

Опадів буде небагато

Синоптики повідомили, що вересень в Україні буде дуже теплим і тому можна планувати відпустку і на початку осені. Про це повідомляє replyua.net.

На початку вересня над територією України з'явиться антициклон, який буде впливати на погодні умови. Він принесе невеликі дощі в західних і північних областях країни. В інших областях буде сухо і тепло.

Температура повітря по всій країні буде коливатися від +20 +25 градусів на заході України до +28 +30 градусів на півдні і південному сході країни. У центральних регіонах денна температура триматиметься в межах +26 +28 градусів.

Перепади між денною температурою повітря і нічною будуть м'які. У другій половині вересня середня температура повітря в Україні вдень складе +23 градуси, вночі від +12 до +17 градусів. Найтепліше буде на півдні країни. Там синоптики прогнозують +23 +25 градусів майже до кінця вересня і радять скористатися гарною погодою для відпустки.

Фото: Бабусі біля моря (РБК-Україна)

До речі, раніше народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на найближчу добу.

"У західні області підійде атмосферний фронт північного циклону Памела, тому там пройдуть локальні дощі з грозами і ослабне спека до +22...+27 градусів", - зазначила синоптик.

В інших регіонах України збережеться спекотна суха погода, місцями температура повітря перевищить 30 градусів.

А також ми повідомляли про те, що синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень.

Відео: РБК-Україна