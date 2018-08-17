"Зими будуть ставати холодніше": синоптик прогнозує "малий льодовиковий період"

Колаж РБК-Україна

Він підкреслив, що ні про яке глобальне потепління мова навіть не йде

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода на території України в найближчий рік. Про це він повідомив у коментарі виданню OBOZREVATEL.

Він вважає, що в нашій країні можна не боятися аномального підвищення температури, а в довгостроковій перспективі в країні взагалі стане холодніше.

Фото: iceagemovies.com

За його словами, спека, яка недавно переважала на більшості території України, спровокована положення планет відносно Сонця.

"За моїми розрахунками, в наступному році буде помірна температура. Спека, яка є зараз, спровокована тим, що всі планети Сонячної системи, в тому числі Земля, стали по один бік Сонця. Виходить, що енергія планет виявилася занадто високою для Землі, тиск на екватор збільшилася, гаряче повітря з Африки кинувся на Європу", - говорить народний синоптик.

Також Горбань дав прогноз, якою буде найближча зима.

Він вважає, що в цьому році можна не боятися сильних морозів.

"Якщо ж говорити про більш довгострокових прогнозах, то в найближчі 30-50 років зими будуть ставати холодніше", - сказав синоптик.

Леонід підкреслив, що ні про яке глобальне потепління мова навіть не йде.

"Навпаки, зими будуть холодніше, і навіть нормальні вчені говорять про малий льодовиковий період. Літо теж буде йти ближче до прохолоди, ніж до спеки", – зазначив народний синоптик.

Раніше Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень.

Також синоптики дали прогноз погоди на вересень.

10 незвичайних фактів про кабачках