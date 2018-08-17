Дожди на Яблочный Спас: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Фото: УНИАН

Жителям западных и северных областей следует брать с собой зонтики

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинцев в эти выходные, 18 и 19 августа. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, суббота и воскресенье, когда православные и греко-католики нашей страны празднуют Преображение Господне (Яблочный Спас), будут в Украине синоптично интересными.

Фото: twitter.com onedio

Синоптик предупредила, что в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет комфортной, +23+27 градусов.

"Кто в Карпаты - наберите одноразовых дождевиков, и легкие, и понадобятся", - обратила внимание туристов Диденко.

На Севере нашей страны также ожидаются локальные дожди, грозы, +25+29 градусов. Только в Сумской области без существенных осадков.

В Винницкой области - периодические дожди с грозами, +26+29 градусов. На остальной территории Центра - Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Днепр и районы синоптик обещает солнечную, сухую и жаркую погоду. Температура воздуха достинет от +29 до +33 градуса.

На Востоке - без осадков, от +30 до +34 градуса.

На Юге - жара и солнце, от +30 до +36 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"В воскресенье, на Спаса, сильная жара немного "осядет" на Юге и Востоке, до +27+31 градуса", - говорит Наташа.

Также народный синоптик рассказала, какой в эти дни будет погода в столице.

По ее словам, в Киеве 18 и 19 августа погода будет неустойчивой, с периодическим увеличением облачности и локальными дождями. 18 августа и 19 августа температура воздуха будет колебаться около +28 градусов.

"Но солнца также хватит всем. На природу можно ехать, но со средствами защиты - дощовичками, зонтами, жидкостью от комаров и кофе в термосе, потому что атмосферное давление будет колебаться и после праздничного яблока и рюмки кока-колы будет клонить в сон", - подытожила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. Еще Горбань спрогнозировал "малый ледниковый период".

Также синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

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