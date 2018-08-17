Дощі на Яблучний Спас: синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Фото: УНІАН

Жителям західних та північних областей слід брати з собою парасольки

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікує українців в ці вихідні, 18 і 19 серпня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, субота та неділя, коли православні та греко-католики нашої країни святкують Преображення Господнє (Яблучний Спас), будуть в Україні синоптично цікавими.

Фото: twitter.com onedio

Синоптик попередила, що в західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря буде комфортною, +23+27 градусів.

"Хто у Карпати - наберіть одноразових дощовиків, і легкі, і знадобляться", - звернула увагу туристів Діденко.

На Півночі нашої країни також очікуються локальні дощі, грози, +25+29 градусів. Лише в Сумській області - без істотних опадів.

У Вінницькій області - періодичні дощі з грозами, +26+29 градусів. На решті території Центру - Черкаси, Кропивницький, Полтава, Дніпро та райони синоптик обіцяє сонячну, суху та спекотну погоду. Температура повітря сягатиме від +29 до +33 градуси.

На Сході - без опадів, від +30 до +34 градуси.

На Півдні - спека і сонце, від +30 до +36 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"У неділю, на Спаса, сильна спека трохи "осяде" на Півдні та Сході, до +27+31 градуса", - говорить Наталка.

Також народний синоптик розповіла, якою в ці дні буде погода в столиці.

За її словами, у Києві 18 та 19 серпня погода буде нестійкою, з періодичним збільшенням хмарності та локальними дощами. 18 серпня та 19 серпня температура повітря коливатиметься близько +28 градусів.

"Але сонця також вистачить усім. На природу можна їхати, але з засобами захисту - дощовичками, парасолями, рідиною від комарів та кавою у термосі, бо атмосферний тиск коливатиметься і після святкового яблука та чарки кока-коли буде хилити у сон", - підсумувала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Ще Горбань спрогнозував "малий льодовиковий період".

Також синоптики дали прогноз погоди на вересень.

Несподівані факти про персики