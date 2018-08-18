Гроза й шквали: синоптики уточнили прогноз погоди на 18 серпня

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Більшу частину України накриють дощі

Сьогодні, 18 серпня, більшу частину нашої країни накриють дощі з грозами. Також місцями будуть шквали і грози, повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

Так, північні регіони України сьогодні накриють дощі з грозами. Температура повітря вдень буде на рівні 25-28 вище нуля, а вночі показник опуститися до 16-19 за Цельсієм.

У східній Україні очікується сонячна, місцями похмура погода. Проте, це не завадить повітрю прогрітися вдень до 29-32 тепла. Вночі показник впаде до 20-22 градусів.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Центральні регіони України сьогодні очікують часткові опади з грозою і блискавками. Це стане причиною сильного перепаду температури: стовпчик термометра показуватиме від 27 до 34 тепла. Вночі аналогічний показник буде на рівні 18-21 градуси.

В південній Україні очікується тепла погода без опадів. Місцями можуть бути хмари, проте вони не завадять нагрітися повітрю до 32-35 тепла. Вночі повітря охолоне до 20-22 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Найбільш дощова погода очікується на заході країни. Там всі регіони накриють дощі з грозами. Стовпчик термометра покаже 25-28 тепла, вдень 14-16 градусів вночі

Жителям Києва і регіону сьогодні треба розраховувати на невеликі опади з грозами. Вдень буде 25-28 тепла. Вночі аналогічний показник знизиться до 16-18 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди у Києві та області (meteo.gov.ua)

До речі, раніше ми повідомляли прогноз погоди на вихідні дні.

А також свій прогноз погоди на Яблучний Спас дала народний синоптик Наталка Діденко.

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