Что грозит кинотеатру "Киев" и как этого избежать

Общественный активист Сергей Щелкунов рассказал о ситуации, которая беспокоит многих жителей столицы

В конце прошлого года появилась информация о возможном закрытии культового кинотеатра "Киев". За несколько месяцев до этого прекратили показы "Кинопанорама" и "Украина". Эти три кинотеатра принимали большинство международных и украинских фестивалей и показывали артхаусное кино, в отличие от сетевых мультиплексов. Поэтому на почти четырехмиллионный город для развития киноискусства остались бы возрожденный из пепла "Жовтень", Дом кино и "Лира".

Кинотеатр "Киев" (фото: wikipedia.org)

Стало известно, что договор на пользование помещением "Киева" между городом и арендатором подходит к концу и городская администрация продлевать его не планирует. Оказалось, что ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев"" не выполнило ряд условий для продления договора. Поэтому городская власть должна на конкурсе выбрать нового арендатора целостного имущественного комплекса, в котором расположен кинотеатр "Киев".

Именно так выглядит ситуация, если не отвлекаться на детали, подробности и эмоции. На волну общественного негодования из-за возможного закрытия кинотеатра столичные чиновники ответили громкими заявлениями о прекращении договора аренды, начало конкурса и временную передачу коммунального комплекса кинотеатра "Киев" под управление КП "Киевкинофильм". Однако в реальности чиновники эти вопросы не решили.

Что именно заставило их отступить – пока неизвестно. Однако имеются основания считать, что на кинотеатр "Киев" ждут изменения, и они вряд ли порадуют любителей кино и киевлян, которые любят свой город. Что грозит культовом кинотеатра и историческом здании в центре столицы?

Приватизация и уничтожение

В мае прошлого года состав компании-арендатора сменился. В соответствии с выпиской из реестра, контроль над ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" получил Олег Олегович Рафальский, сын заместителя руководителя администрации Януковича, в прошлом помощник экс-депутата от "Партии регионов". Из открытых источников известно, что он владеет инвестиционно-юридической компанией "Терра" вместе с Дмитрием Овсием. Тот, в свою очередь, также является управляющим партнером "GORO Partners" адвоката Януковича и "беркутовцев" Александра Горошинского.

При этом в октябре из состава участников общества вышли все, кроме директора, члены коллектива, которые основывали компанию. Почему именно человек с таким политическим бэкграундом, сфера интересов которой к культуре имеет, мягко говоря, очень косвенное отношение, заинтересовалась кинотеатром "Киев", - не известно.

Однако можно предположить, что интересным является потенциальная прибыль от контроля за недвижимостью, возможна приватизация за небольшую цену за права арендатора на выкуп по остаточной стоимости - с последующей перестройкой целостного имущественного комплекса или застройкой земельного участка за примером кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама". И это вполне вероятное будущее. Тем более, что соратники Януковича уже и так украли у киевлян как минимум один кинотеатр в центре города - "Звездный", который сегодня власть не может вернуть киевлянам как полноценное учреждение культуры.

Неэффективное хозяйствование

Эффективность и культурные заведения на базе коммунальной собственности вещи, которые почти не пересекаются. Однако с арендой кинотеатра "Киев" ситуация несколько иная. Несколько фактов для понимания:

Сверхнизкая арендная плата за пользование целостным имущественным комплексом. Более чем 7 тысяч квадратных метров "Киева" обходятся орендавцю в 47 тысяч гривен в месяц. Для сравнения, арендаторы кинотеатра "Жовтень" платят 230 тысяч гривен за 2,8 тысяч квадратных метров.

Сверхприбыль от субаренды. Сдавая собственность в аренду барам и ресторанам, ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев"" получает не только арендную плату, согласована с местной властью, а и неконтролируемые суммы "за услуги".

Неумение или нежелание арендатора проводить другие культурные активности, кроме киносеансов, на больших пустых площадях здания. Ведь почти половина помещений кинотеатра – свободные.

Отсутствие данных о посещаемости кинотеатра или нежелание ею делиться с общественностью. Так, директор кинотеатра не смогла указать цифры во время недавней пресс-конференции, которую сама же и организовала.

По данным Государственной фискальной службы, по состоянию на 1 декабря 2018 года компания-арендатор сформировала налоговый долг в размере 148 тысяч гривен.

Неспособность или нежелание выполнить законные требования для продления договора аренды (своевременно не проведены инвентаризация, оценка объекта, аудит).

Отсутствие охранного договора на памятник архитектуры местного значения, что потенциально означает неконтролируемые властью существенные изменения самого здания под нужды арендатора и многочисленных субарендаторов.

Это - неполный перечень вопросов к действующему арендатора коммунальной собственности, который вносит сомнение относительно эффективности и пользы распоряжения им имуществом общины.

Кинотеатр "Киев" (фото: twitter.com/BzhLife)

Уже сейчас команда арендатора пытается убедить общественность в том, что единственный "правильный" выход из этой ситуации, - после истечения срока прошлого договора продлить договор аренды именно с ними и без выполнения надлежащих юридических процедур. Так, именно в таком ключе сформулирована петиция на сайте киевского городского совета, а также созданы и ведутся две страницы в Фейсбуке от имени "общественности".

Поэтому не удивительно, что кинопрокатчики и администраторы фестивалей, которые использовали помещение кинотеатра, также выступают за сохранение известного арендатора из-за опасений изменений. Это все происходит потому, что обществу на самом деле неизвестны ни настоящая экономика предприятия-арендатора, ни подробности ремонтов и перестроек в помещении здания со статусом "Памятник архитектуры", ни действительные намерения учредителей предприятия-арендатора относительно целостного имущественного комплекса.

Прошел уже месяц с момента огласки вокруг продления аренды, однако арендатор так и не смог построить логичную и правдоподобную коммуникацию с общественностью и городской администрацией. Вместо того, эфир заполнили эмоции, спекуляции и попытки не отвечать на неудобные вопросы по существу.

Кинотеатр "Киев" может превратиться в очередной ресторанно-развлекательный комплекс, вроде "Арены". Возможно с сохранением кинозалов.

Ведь арендатор, что борется за продление "старого" договора, не представил общественности свое видение и творческую концепцию развития целостного имущественного комплекса – учреждения культуры, памятники архитектуры. Почву для манипуляций подарили и киевские чиновники, которые никоим образом не объяснили общественности, почему именно не пролонгируется договор, почему проводится конкурс на аренду.

Что может сделать община Киева, чтобы отстоять свои интересы в этой ситуации?

Первое. Необходимо требовать от Киевского городского совета запретить приватизацию или выкуп целостного имущественного комплекса кинотеатра "Киев". Этот объект должен остаться в собственности общины, независимо от того, как сложится судьба арендного договора, конкурса и других процессов, которые происходят сейчас. Это – стратегический приоритет и вопросы долгосрочной перспективы развития культуры в столице. Подобный запрет действует в отношении комплекса кинотеатра "Жовтень" и почти всех крупных кинотеатров коммунального объединения "Киевкинофильм" и не мешает их функционированию.

Кинотеатр "Киев" (фото: УНИАН)

Второе. Целесообразно побуждать соответствующие подразделения органа городского самоуправления провести анализ (аудит) деятельности ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев"" в качестве арендатора коммунального имущества и обнародовать его результаты. Ждет ответа вопрос, почему не был подписан охранный договор; как именно было изменено здание в течение аренды; были ли выполнены законные условия аренды коммунального имущества; в каких объемах и кто именно вкладывал средства в ремонт и содержание комплекса и другие.

Третье. Требует общественного контроля подготовка и проведение конкурса на аренду целостного имущественного комплекса кинотеатра "Киев". Условиями прозрачного и успешного конкурса должны стать:

обязательства нового арендатора безотлагательно подписать охранный договор

наличие свидетельства субъекта кинематографии и стажа деятельности в области кино от трех лет

презентация кандидатом на аренду экономической и культурной модели деятельности, принципов репертуарной политики и форматов сотрудничества с теми фестивалями и профильными институтами, которые традиционно организовывали свои мероприятия в кинотеатре

включение в конкурсную комиссию представителей общественности, экспертов кинопрокатного рынка, которые специализируются на дистрибуции интеллектуального кинопродукта, приглашение в состав комиссии представителей посольств и международных организаций, которые сотрудничали с кинотеатром

Община заинтересована в том, чтобы это был конкурс концепций современного учреждения культуры, а не аукцион арендной платы.

Ситуация вокруг кинотеатра "Киев" создает не только опасности - она дает Киеву шанс на конструктивное сотрудничество громады и власти. Возможность объединиться и проявить себя в качестве заботливых и эффективных совладельцев коммунального имущества, которые способны противостоять манипуляциям, вместе принимать стратегические решения и защищать свои интересы. Это шанс спасти не только кинотеатр "Киев", но и любимый город - Киев.