В центре Киева могут закрыть легендарный кинотеатр

Фото: коллаж РБК-Украина

Председатель Госкино просит мэра Киева Виталия Кличко лично разобраться в ситуации

В столице после закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама" подобную судьбу может ожидать и кинотеатр "Киев". Об этом в среду, 26 декабря, сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам руководителя кинотеатра Вилии Бондаренко, через неделю - 4 января 2019 - истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра, находящегося в коммунальной собственности и уже в течение 20 лет находится в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев".

Кинотеатр "Киев" (Фото: facebook.com/philip.illienko)

"На сегодня, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу", - отметил Ильенко.

Учитывая недавние "досадные случаи" закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация "вызывает серьезное беспокойство", ведь непонятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников, отметил он.

Филипп Ильенко и Вилия Бондаренко (Фото: facebook.com/philip.illienko)

Также глава Госкино сообщил, что готовит по этому поводу обращение к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой лично разобраться в ситуации и способствовать продолжению работы кинотеатра "Киев", который играет важную роль в культурной жизни столицы и всей Украины.

Скрин: facebook.com/philip.illienko

Кинотеатр "Киев" - культурный центр, где регулярно демонстрируются украинские фильмы, проходят дни кино европейских и других стран, многочисленные фестивали (в том числе МКФ "Молодость").

Как сообщалось ранее, на месте знаменитого столичного кинотеатра "Кинопанорамана" на улице Шота Руставели хотят построить трехзвездочный отель.

Также мы писали, что в Киеве заработало табло, котрое показывает точное время, на Доме профсоюзов, которое во время Революции Достоинства в 2014-году здание практически сгорело, в огне погибли десятки человек.

Добавим, что украинцы шокированы планами открытия ресторана в Доме профсоюзов.

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Видео: РБК-Украина