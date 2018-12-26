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У центрі Києва можуть закрити легендарний кінотеатр

STYLERЖиття    26.12.2018 - 19:15
У центрі Києва можуть закрити легендарний кінотеатр
Фото: колаж РБК-Україна

Голова Держкіно просить мера Києва Віталія Кличка особисто розібратися в ситуації

У столиці після закриття кінотеатрів "Україна" та "Кінопанорама" така доля може спіткати й кінотеатр "Київ". Про це в середу, 26 грудня, повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами керівника кінотеатру Вілії Бондаренко, через тиждень - 4 січня 2019 - закінчується термін дії договору оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру, що знаходиться у комунальній власності та вже протягом 20 років перебуває в користуванні ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ".

У центрі Києва можуть закрити легендарний кінотеатр

Кінотеатр "Київ" (Фото: facebook.com/philip.illienko)

"На сьогодні, незважаючи на звернення орендаря, відповідальні структури не лише не продовжили договір оренди, але навіть не повідомили про плани з цього приводу", - зазначив Іллєнко.

Враховуючи недавні "прикрі випадки" закриття кінотеатрів "Україна" та "Кінопанорама", така ситуація викликає серйозне занепокоєння", адже незрозуміло, що буде з кінотеатром вже через тиждень, прямо під час різдвяних свят, зазначив він.

У центрі Києва можуть закрити легендарний кінотеатр

Пилип Іллєнко та Вілія Бондаренко (Фото: facebook.com/philip.illienko)

Також голова Держкіно повідомив, що готує з цього приводу звернення до мера Києва Віталія Кличка з проханням особисто розібратися у ситуації і сприяти продовженню роботи кінотеатру "Київ", який відіграє важливу роль у культурному житті столиці та всієї України.

У центрі Києва можуть закрити легендарний кінотеатрУ центрі Києва можуть закрити легендарний кінотеатр

Скрін: facebook.com/philip.illienko

Кінотеатр "Київ" - культурний центр, де регулярно демонструються українські фільми, проходять дні кіно європейських та інших країн, численні фестивалі (у тому числі МКФ "Молодість").

Як повідомлялося раніше, на місці знаменитого столичного кінотеатру "Кинопанорамана" на вулиці Шота Руставелі хочуть побудувати тризірковий готель.

Також ми писали, що в Києві запрацювало табло, яке показує точний час, на Будинку профспілок, яке під час Революції Гідності у 2014 році будівля практично згорів, у вогні загинули десятки людей.

Додамо, що українці шоковані планами відкриття ресторану в Будинку профспілок.

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