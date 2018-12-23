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В Киеве заработало табло на Доме профсоюзов

STYLERЖизнь    23.12.2018 - 07:31
В Киеве заработало табло на Доме профсоюзов
Фото: Таким был Дом профсоюзов раньше (Андрей Коваль Рбк-Украина)

Фото показал в сети украинский журналист

В Киеве заработало табло, котрое показывает точное время, на Доме профсоюзов. Напомним, что во время Революции Достоинства в 2014-году здание практически сгорело, в огне погибли десятки человек. О возобновлении работы часов сообщил на своей странице в Facebook журналист Богдан Амосов. Также он опубликовал фото, на котром можно увидеть Дом профсоюзов с работающим на его крыше информационным табло.

"Только сейчас заметил, что табло на башне Профсоюзов снова работает.  ​​Какая-то ностальгия. Помню еще времена, когда еще была потребность подглядывать на ней время, когда бежал на встречу и рекламу "Рудь", - написал журналист.

В Киеве заработало табло на Доме профсоюзов

В Киеве заработало табло на Доме профсоюзовФото: Табло на Доме профсоюзов (facebook.com/amossov)

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Кстати, скандал с Домом профсоюзов получил продолжение.

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