В Киеве заработало табло на Доме профсоюзов

Фото показал в сети украинский журналист
В Киеве заработало табло, котрое показывает точное время, на Доме профсоюзов. Напомним, что во время Революции Достоинства в 2014-году здание практически сгорело, в огне погибли десятки человек. О возобновлении работы часов сообщил на своей странице в Facebook журналист Богдан Амосов. Также он опубликовал фото, на котром можно увидеть Дом профсоюзов с работающим на его крыше информационным табло.
"Только сейчас заметил, что табло на башне Профсоюзов снова работает. Какая-то ностальгия. Помню еще времена, когда еще была потребность подглядывать на ней время, когда бежал на встречу и рекламу "Рудь", - написал журналист.
Фото: Табло на Доме профсоюзов (facebook.com/amossov)
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Кстати, скандал с Домом профсоюзов получил продолжение.