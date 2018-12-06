Фаст-фуд в Доме профсоюзов: скандал получил продолжение

Коллаж РБК-Украина

KFC в Доме профсоюзов закрыт на неопределенный срок

Скандал вокруг открытия фаст-фуда KFC в киевском Доме профсоюзов получил продолжение. Так, глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа заявил, что в работе ресторана быстрого питания "нет ничего противозаконного". Кроме того, по его словам, в заведении не будет танцев, музыки и других подобных развлечений.

В комментарии изданию 44.ua Работа подчеркнул, что ресторан в Доме профсоюзов - это "предмет первой необходимости, чтобы люди могли перекусить".

"Таких заведений на Крещатике, на Майдане Независимости очень много. Более того, они размещены там же, где пять лет назад проливали кровь", - сказал он и добавил, что на сегодняшний день не доказано на 100%, что в Доме профсоюзов действительно погибли украинцы.

Логотипы KFC на Доме профсоюзов (фото: 44.ua)

"Руководство будет решать судьбу этой франшизы, которая там находится в установленном законодательном порядке", - резюмировал Работа.

К слову, на сегодняшний день представители фаст-фуда завесили свои логотипы на Доме профсоюзов черным полотном, внутри нет освещения и заведение закрыто для посетителей.

Логотип KFC на Доме профсоюзов (фото: 44.ua)

Ранее мы писали о том, что компания MAINSTREAM разорвала контракт с официальным представителем KFC в Украине - компанией YUM! Brands.

Напомним, во время Революции Достоинства в ночь на 19 февраля 2014-го Дом профсоюзов почти полностью сгорел, в огне погибли десятки человек.

Видео: РБК-Украина