Фаст-фуд в Будинку профспілок: скандал отримав продовження

Колаж РБК-Україна

KFC в Будинку профспілок закритий на невизначений термін

Скандал навколо відкриття фаст-фуду KFC в київському Будинку профспілок отримав продовження. Так, глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Работа заявив, що в роботі ресторану швидкого харчування "немає нічого протизаконного". Крім того, за його словами, в закладі не буде танців, музики та інших подібних розваг.

У коментарі виданню 44.ua Робота підкреслив, що ресторан у Будинку профспілок - це "предмет першої необхідності, щоб люди могли перекусити".

"Таких закладів на Хрещатику, на Майдані Незалежності дуже багато. Більше того, вони розміщені там же, де п'ять років тому проливали кров", - сказав він і додав, що на сьогоднішній день не доведено на 100%, що в Будинку профспілок дійсно загинули українці.

Логотипи KFC на Будинку профспілок (фото: 44.ua)

"Керівництво буде вирішувати долю цієї франшизи, яка там знаходиться в установленому законодавчому порядку", - резюмував Работа.

До речі, на сьогоднішній день представники фаст-фуду завісили свої логотипи на Будинку профспілок чорним полотном, всередині немає освітлення і заклад закрито для відвідувачів.

Логотип KFC на Будинку профспілок (фото: 44.ua)

Раніше ми писали про те, що компанія MAINSTREAM розірвала контракт з офіційним представником KFC в Україні - компанією YUM! Brands.

Нагадаємо, під час Революції Гідності в ніч на 19 лютого 2014-го Будинок профспілок майже повністю згорів, у вогні загинули десятки людей.

Відео: РБК-Україна