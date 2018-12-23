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У Києві запрацювало табло на Будинку профспілок

STYLERЖиття    23.12.2018 - 07:31
У Києві запрацювало табло на Будинку профспілок
Фото: Таким був Будинок профспілок раніше (Андрій Коваль Рбк-Україна)

Фото показав в мережі український журналіст

У Києві запрацювало табло, яке показує точний час, на Будинку профспілок. Нагадаємо, що під час Революції Гідності у 2014 році будівля практично згоріла, у вогні загинули десятки людей. Про відновлення роботи годин повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Богдан Амосов. Також він опублікував фото, на якому можна побачити Будинок профспілок з працюючим на його даху інформаційним табло.

"Тільки зараз помітив, що табло на вежі Профспілок знову працює. Якась ностальгія. Пам'ятаю ще часи, коли ще була потреба підглядати на ній час, коли біг на зустріч і рекламу "Рудь", - написав журналіст.

У Києві запрацювало табло на Будинку профспілок

У Києві запрацювало табло на Будинку профспілокФото: Табло на Будинку профспілок (facebook.com/amossov)

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До речі, скандал з Будинком профспілок отримав продовження.

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