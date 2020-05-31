Грозовые ливни, потопы и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине 31 мая (иллюстративное фото: flickr.com)

Погода в Украине в последний день весны приведет к повышению уровня воды до 2 метров

Погода в Украине 31 мая, в воскресенье, будет холодной и с грозовыми ливнями. Большая часть осадков выпадет в западных регионах нашей страны. При этом в остальных областях также ожидается неспокойная погода. Синоптики предупредили об опасности потопов и усилении ветра.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, во всех регионах Украины в воскресенье ожидаются осадки. Ввиду непогоды пострадают преимущественно западные регионы страны. Синоптики предупреждают о поднятии уровня воды в отдельных участках на 2 метра. В остальных областях – грозы с незначительными осадками.

Также уточняется, что 31 мая погода не будет радовать теплом. В западных областях будет прохладнее всего – от +14 до +18 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных районах, где градусники покажут +16… +18 градусов. На востоке страны ожидается в целом теплая погода – от +17 до +23 градусов. При этом теплее всего будет, традиционно, на юге Украины, где уровень тепла поднимется до +20… +23 градусов.

Погода в Украине 31 мая будет холодной и с грозами (карта: meteo.gov.ua)

В ночное время уровень тепла по стране будет колебаться в рамках +9… +13 градусов.

При этом синоптики предупреждают, что из-за сильных ливней могут существенно пострадать сельскохозяйственные угодья.

"В течение 31 мая - 1 июня, в связи со значительными осадками, в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. Возможно формирование значительного местного, склонного стока", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Напомним, что ранее свой прогноз на 31 мая дала синоптик Наталья Диденко. По ее данным, низкие температуры будут сопровождаться обильными осадками в большинстве областей Украины.

Также мы писали, что по прогнозам синоптиков погода в Украине в июне 2020 года принесет обильные осадки в первой половине месяца, причем ожидаются также грозы, ливни и шквалы.

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Автор: Киселева Анна