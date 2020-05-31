Грозові зливи, повені та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні 31 травня (ілюстративне фото: flickr.com)

Погода в Україні в останній день весни призведе до підвищення рівня води до 2 метрів

Погода в Україні 31 травня, в неділю, буде холодною і з грозовими зливами. Більша частина опадів випаде в західних регіонах нашої країни. При цьому в інших областях також очікується неспокійна погода. Синоптики попередили про небезпеку потопів і посиленні вітру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, у всіх регіонах України у неділю очікуються опади. Через негоду постраждають переважно західні регіони країни. Синоптики попереджають про підняття рівня води в окремих ділянках на 2 метри. В інших областях – грози з незначними опадами.

Також уточнюється, що 31 травня погода не тішитиме теплом. У західних областях буде прохолодніше всього – від +14 до +18 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних районах, де градусники покажуть +16... +18 градусів. На сході країни очікується в цілому тепла погода – від +17 до +23 градусів. При цьому найтепліше буде, традиційно, на півдні України, де рівень тепла підніметься до +20... +23 градусів.

Погода в Україні 31 травня буде холодною і з грозами (карта: meteo.gov.ua)

У нічний час рівень тепла по країні буде коливатися в межах +9... +13 градусів.

При цьому синоптики попереджають, що через сильні зливи можуть істотно постраждати сільськогосподарські угіддя.

"Протягом 31 травня - 1 червня, у зв'язку зі значними опадами, у річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь. Можливе формування значного місцевого, схильного стоку", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на 31 травня дала синоптик Наталка Діденко. За її даними, низькі температури будуть супроводжуватися рясними опадами в більшості областей України.

Також ми писали, що за прогнозами синоптиків погода в Україні в червні 2020 року принесе рясні опади у першій половині місяця, причому очікуються також грози, зливи та шквали.

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Автор: Киселева Анна