Потужний циклон затопить Україну: синоптик попередила про погоду в неділю

Погода в Україні 31 травня (фото: РБК-Україна)

Погода може призвести до повторного підтоплення більшості міст України

Погода в Україні 31 травня, у неділю, буде прохолодною. Низькі температури будуть супроводжуватися рясними опадами у більшості українських областей. Про це у своєму мікроблозі у Facebook написала синоптик Наталка Діденко. Також вона попередила, що найближчим часом очікувати значного потепління не варто.

За даними синоптика, у неділю, 31 травня над Україною пануватиме потужний циклон Ізольда.

"Циклон Izolde зараз - над Україною. Карта 1. Буде завтра вивертатися, як і належить циклону, проти годинникової стрілки і моститиме голову на західну нашу подушку. Але це не означає, що дощі йтимуть лише в західних областях. 31-го травня дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей України. Карта 2. Трохи розтягне в неділю хмари на Півночі, через Черкащину на Одещину", - пише синоптик.

Погода в Україні 31 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також синоптик зауважила, що варто очікувати велику температурну амплітуду.

"Температура повітря завтра очікується +16… +20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів, у західній частині буде найпрохолодніше, +12… +16 градусів", - пише Діденко.

Відносно погоди у столиці синоптик уточнює: сильних злив у неділю очікувати не варто.

"У Києві завтра також переважатиме волога повітряна маса, але циклон все ж від столиці відсунеться, тобто, з дощами попустить трохи. Температура повітря коливатиметься близько +16 градусів", - додала вона.

Також за прогнозом Наталки Діденко, лише з 3-4 червня в Україні почне підвищуватися температура.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків погода в Україні в червні 2020 року принесе рясні опади у першій половині місяця, причому очікуються також і грози, зливи та шквали.

Раніше ми писали про те, що кліматолог попередила про погоду в Україні влітку і порадила готуватися до посухи та шквалів.

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Автор: Киселева Анна