Субсидии в Украине: получателям льгот грозят тюрьмой

Украинцы, совершившие покупки на сумму свыше 50 тысяч грн, не имеют права на субсидии

Местные региональные власти тщательно проверяют украинцев, получающих субсидии. В случае нарушений материалы передаются в полицию, которая сразу же заводит дела, в том числе и уголовные. Об этом сообщают "Вести".

Журналисты провели беседу с 67-летней пенсионеркой из села Лазаревка Тернопольской области Анной Вакулой, на которую за мошенничество с субсидиями завели уголовное дело.

Пенсионерке грозит до трех лет тюрьмы. После того, как она узнала об этом, то слегла с инфарктом в больницу. При этом женщина уверят, что кроме пенсии в 1 800 гривен у нет никаких других доходов и этих денег хватает только на лекарства.

Анна Вакула обвиняется в незаконном получении субсидии на более чем 20 тысяч гривен. При этом по этому делу уже открыто уголовное производство. В местном управлении соцзащиты заявили, что женщина не указала в своих данных новую квартиру, которую она купила более чем за 50 тысяч гривен.

По словам женщины, деньги на новую квартиру ей переслал старший сын из Польши. При этом она пыталась это объяснить сотрудникам соцзащиты, но те завили, что она неправильно подала декларацию. Теперь от пенсионерки требуют вернуть 20 тысяч гривен.

Пенсионерку недавно только выписали из больницы и теперь ей приходится полностью платить за коммунальные услуги и покупать лекарства.

Она рассказала, что изначально за ней ухаживал сын, он одолжил 5 тысяч долларов и приехал к своей матери. Потом, когда у него закончились деньги, он уехал. Женщина сейчас живет у своей двоюродной сестры.

Анна Вакула рассказала, что ей звонили из полиции и спросили, может ли она приехать на допрос. Но она отказалась и попросила правоохранителей самих приехать, поскольку после операции ей еще тяжело передвигаться.

"По закону, украинцы, совершившие покупку на сумму свыше 50 тысяч грн, не имеют права на получение субсидии. Пенсионерка эту информацию намеренно скрыла, чтобы получать льготы. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований, и женщину обвиняют по статье "Мошенничество", — сообщили в полиции Тернопольской области.

Анне Вакуле грозит два года исправительных работ или три года тюремного заключения. Суд также определит, будет ли она возвращать субсидию.

Стоит отметить, что это не единственный случай с пенсионеркой из Тернопольской области. Разные региональные суды буквально завалены подобными исками от представителей соцзащиты. Правда в большинстве случаев – это все административные правонарушения.

Органы соцзащиты сотрудничают с банками. Они запрашивают распечатки трат, а также принимают жалобы от соседей и друзей. Кроме того, проверяются реестры недвижимости и автомобилей на соответствие данным, которые указаны в декларации получателей субсидий.

Напомним, что пенсионерку выгнали из квартиры за коммунальные долги. Она задолжала более 20 тысяч гривен.

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