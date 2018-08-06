Пока муж на востоке: жену бойца ООС выселяют из квартиры вместе с двумя малолетними детьми

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В качестве свидетелей в суд вызвали малолетних детей

В Тернопольской области жену бойца ООС (АТО) вместе с детьми выселяют из квартиры в общежитии. Об этом Лидия Макаренко сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Лидия Макаренко написала, что пока ее муж, боец ВСУ, защищает страну от агрессора, ее вместе с двумя малолетними дочками выселяют из единственного жилья, которое есть у семьи – общежития, которое находится в городе Кременец Тернопольской области.

Она сообщила, что суд по этому делу запланирован на 9 августа. Основная причина, по которой семью хотят лишить жилья – это якобы потому, что они не проживают в помещении.

"Друзья! Пока мой муж воюет, нас с двумя малолетними детьми выселяют из единственного жилья. Мне и моей семье нужна помощь. Суд состоится в городе Кременец 9 августа в 12.00. Гражданское дело № 601/1102/18-ц. Несмотря на то, что мой муж более 20 лет отдал военной службе и с 2014 года по нынешнее время находится на службе в зоне проведения ООС (АТО), а мы семья военнослужащего, нашу семью с двумя малолетними детьми лишают права пользоваться жилым помещением, хотя другого жилья у нас нет. В качестве свидетелей вызвали в суд моих детей, 5-летних Софию и Зоряну", - написала женщина и добавила, что по работе она вынуждено ездит в Киев, но каждые выходные приезжает домой, в Тернопольскую область.

Скриншот фото (facebook.com/makarenkoivanuta)

Она объяснила, что истец данного заявления – Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса Шевченко.

Скриншот комментариев (facebook.com/makarenkoivanuta)

Кроме того, Макаренко высказала предположение в комментариях, что данный иск – это способ давления на нее из-за ее профессиональной деятельности.

Скриншот поста (facebook.com/makarenkoivanuta)

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Видео: РБК-Украина