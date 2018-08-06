Поки чоловік на сході: дружину бійця ООС виселяють з квартири разом з двома малолітніми дітьми

Колаж РБК-Україна

В якості свідків в суд викликали малолітніх дітей

У Тернопільській області дружину бійця ООС (АТО) разом з дітьми виселяють з квартири в гуртожитку. Про це Лідія Макаренко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Макаренко Лідія написала, що поки її чоловік, боєць ВСУ, захищає країну від агресора, її разом з двома малолітніми доньками виселяють з єдиного житла, яке є у сім'ї – гуртожитку, який знаходиться в місті Кременець Тернопільської області.

Вона повідомила, що суд у цій справі заплановано на 9 серпня. Основна причина, з якої сім'ю хочуть позбавити житла – це нібито тому, що вони не проживають у приміщенні.

"Друзі! Поки мій чоловік воює, нас з двома малолітніми дітьми виселяють з єдиного житла. Мені і моїй сім'ї потрібна допомога. Суд відбудеться в місті Кременець 9 серпня о 12.00. Цивільна справа № 601/1102/18-ц. Незважаючи на те, що мій чоловік більше 20 років віддав військовій службі і з 2014 року по теперішній час перебуває на службі в зоні проведення ООС (АТО), а ми сім'я військовослужбовця, нашу сім'ю з двома малолітніми дітьми позбавляють права користуватися жилим приміщенням, хоча іншого житла у нас нема. В якості свідків викликали в суд моїх дітей, 5-літніх Софію і Зоряну", - написала жінка і додала, що по роботі вона змушена їздить у Київ, але кожні вихідні приїжджає додому, в Тернопільську область.

Скріншот фото (facebook.com/makarenkoivanuta)

Вона пояснила, що позивач даної заяви – Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка.

Скріншот коментарів (facebook.com/makarenkoivanuta)

Крім того, Макаренко висловила припущення в коментарях, що даний позов – це спосіб тиску на неї з-за її професійної діяльності.

Скріншот поста (facebook.com/makarenkoivanuta)

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Відео: РБК-Україна