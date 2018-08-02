"Откуда у тещи "Мазератти": в сети показали лучшие "отмазки" украинских политиков (видео)

Фото: РБК-Украина

Появилось забавное видео с высказываниями политиков

В сети появился топ ответов украинских народных депутатов и чиновников на неудобные для них вопросы. Видеоподборку создали журналисты программы BIHUS.info. Соответсвующее видео опубликовано в соцсети Facebook.

Самым "образцовым" в своих отговорках оказался лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. "Логичными" объяснениями и отличился известный "кнопкодав" Антон Яценко.

"Боже, как это мило. На лицо чиновника, который слышит неудобный вопрос журналиста, можно смотреть бесконечно", - заявили в сети.

"Про тещу на "Мазерати", бизнес жены или мамину квартиру, о друзьях среди криминалитета или бабушку на дорогом авто - они врут и не краснеют. Хотя некоторые и краснеют - этому следует поучиться у Ляшко - вообще образцовый персонаж по отмазкам", - считают журналисты.

"Собрали топ прикольных ответов чиновников из различных сюжетов. Наслаждаемся", - отметили в сети.

На видео также добавили, что некоторым политикам отговорки удаются с трудом, но всегда есть другой выход – убежать.

Видео: Топ-ответы политиков (facebook.com/bihus.info)

"В любой непонятной ситуации морозь о Садовом и львовском мусоре", - написали в комментариях.

"Давно так не смеялся, а вообще это не очень-то и смешно", - отметил Назар Пахомський.

Скриншот поста (facebook.com/bihus.info)

Скриншот комментариев (facebook.com/bihus.info)

Ранее депутаты разоткровенничались о кнопкодавстве.

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