"Был такой грех": депутаты разоткровенничались о кнопкодавстве (видео)

Народные избранники объяснили, почему в ВРУ будет продолжаться массовое голосование за коллег

Народные депутаты Украины откровенно рассказали о "кнопкодавстве" во время заседаний Верховной Рады. Об этом сообщает ТСН.

Нардепы признались, что часто голосуют за себя и еще за нескольких коллег, однако даже не помнят, за какие законы.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко признал, что последний раз нарушал Конституцию Украины несколько месяцев назад.

"Был такой грех. За важный закон, но я согласен, что это неправильно ", - сказал он. Ляшко добавил, что больше не будет такого делать.

Нардеп Александра Кужель также призналась в содеянном.

"На той сессии было два грехи. Рядом сидела любимая Лиля Гриневич, и я брала на себя такой грех", - пояснила депутат.

Юрий Павленко заявил, что в последний раз голосовал за других в 2004 году, но признался, что делал это массово.

"К сожалению, это был первый созыв для меня, и, увы, в том созыве кнопкодавство – это было норма. Причем я иногда успевал, как один из самых молодых, нажать до десяти кнопок", - рассказал он.

Ярослав Дубневич заявил, что имеет право голосовать за брата.

"Честно – неделю назад. Я себе могу это позволить, как исключение, за брата. Мы с ним обсуждаем законопроекты", - пояснил он.

Антон Киссе заявил, что кнопкодавил один или два года назад, и назвал причину.

"Если важный закон, и ты стоишь перед дилеммой", - отметил он в свое оправдание.

Вадим Новинский из "Оппозиционного блока" сообщил, что карточку для голосования отдает ответственному человеку, а когда не успевает на заседание, ею может воспользоваться кто-то из коллег по фракции.

Видео: Депутаты рассказали о кнопкодавстве (YouTube/ТСН)

Юрий Павленко же прямо во время разговора в кулуарах признал, что его карточка в этот момент работает в системе для голосования, а вставил ее туда коллега. Стоит отметить, что он даже не знал, "голосовала" ли в этот момент его карточка и за что.

Известный "кнопкодав" Антон Яценко считает, что только так Верховная Рада может работать.

"Рада должна работать, поэтому где-то человек 150 кнопкодавят, остальные не ходят. Мы вынуждены это делать", - заявил Яценко.

Он отметил, что легко может проголосовать сразу за пятерых коллег.

Большинство народных избранников согласны с тем, что такие действия являются нарушением регламента, однако не считают, что за это нужно наказывать. Они убеждены, что делают хорошее дело.

Кстати, Парубий проверит доказательства "кнопкодавства" в ходе голосования за закон о валюте.

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