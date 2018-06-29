"Був такий гріх": депутати розговорилися про кнопкодавство (відео)

Народні обранці пояснили, чому у ВРУ буде тривати масове голосування за колег

Народні депутати України відверто розповіли про "кнопкодавство" під час засідань Верховної Ради. Про це повідомляє ТСН.

Нардепи зізналися, що часто голосують за себе і ще за кількох колег, проте навіть не пам'ятають, за які закони.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко визнав, що останній раз порушував Конституцію України кілька місяців тому.

"Був такий гріх. За важливий закон, але я згоден, що це неправильно", - сказав він. Ляшко додав, що більше не буде такого робити.

Нардеп Олександра Кужель також зізналася у скоєному.

"На тій сесії було два гріхи. Поруч сиділа улюблена Ліля Гриневич, і я брала на себе такий гріх", - пояснила депутат.

Юрій Павленко заявив, що в останній раз голосував за інших в 2004 році, але зізнався, що робив це масово.

"На жаль, це було перше скликання для мене, і, на жаль, у тому скликанні кнопкодавство – це було норма. Причому я іноді встигав, як один з наймолодших, натиснути до десяти кнопок", - розповів він.

Ярослав Дубневич заявив, що має право голосувати за брата.

"Чесно – тиждень тому. Я можу собі це дозволити, як виняток, за брата. Ми з ним обговорюємо законопроекти", - пояснив він.

Антон Кіссе заявив, що кнопкодавив один або два роки тому, і назвав причину.

"Якщо важливий закон, і ти стоїш перед дилемою", - зазначив він в своє виправдання.

Вадим Новинський з "Опозиційного блоку" повідомив, що картку для голосування віддає відповідальній людині, а коли не встигає на засідання, нею може скористатися хтось з колег по фракції.

Відео: Депутати розповіли про кнопкодавство (YouTube/ТСН)

Юрій Павленко ж прямо під час розмови в кулуарах визнав, що його картка у цей момент працює в системі для голосування, а вставив її туди колега. Варто відзначити, що він навіть не знав, чи "голосувала" у цей момент його картка і за що.

Відомий "кнопкодав" Антон Яценко вважає, що тільки так Верховна Рада може працювати.

"Рада повинна працювати, тому десь чоловік 150 кнопкодавлять, інші не ходять. Ми змушені це робити", - заявив Яценко.

Він зазначив, що легко може проголосувати відразу за п'ятьох колег.

Більшість народних обранців згодні з тим, що такі дії є порушенням регламенту, однак не вважають, що за це потрібно карати. Вони переконані, що роблять добру справу.

До речі, Парубій перевірить докази "кнопкодавства" в ході голосування за закон про валюту.

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