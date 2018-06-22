"Рот зашить – и все": депутаты рассказали, как готовятся к пляжному сезону

Народные избранники поделились секретами похудения
Украинские депутаты рассказали, как готовятся к пляжному сезону. Об этом сообщает ТСН.
К примеру, Андрей Иванчук собирается в Монте-Карло к дочери. А вот Александр Шевченко планирует посетить пляжи на всех континентах, в частности в Азии, Африке и Южной Америке. Ради отдыха он уже сбросил 7 кг веса по японской методике.
"Есть период – восемь часов между 10:00 и 18:00, в которые ты можешь есть, что хочешь, а остальные 16 часов ты пьешь только воду", - поделился он.
Максим Бурбак сбросил уже 15 кг. Его секрет – в уменьшении количества еды.
"Спорт и слушать советы своей жены", - добавил он.
Олег Петренко также засмеялся на предложение похвастаться кубиками пресса.
"Нету", - признал он. А вот бицепс скрывать не стал, потому что тренируется каждый день на турнике и других орудиях.
Видео: Депутаты рассказали, как худеют ради отдыха (tsn.ua)
"Единственное, что летом очень хочется мороженого. А его съедаешь пару пачек – и оно сразу тут кубиками откладывается", - сказал Олег Петренко.
"Хочется, чтобы в бицепс мороженое шло, а оно идет не туда", - добавляет он.
Рудик не стесняется своей комплекции и хвастается, что вести 101,6 кг.
Яценко планирует сбросить 5 кг, но методы у него радикальные.
"Рот зашить – и все", - пояснил он.
Елена Сотник себя щадит.
"В последнее время была очень дисциплинированная, каждое утро бегала, три тренировки в неделю, недавно начала практику голодания, длительного голодания – 4 кило за последний год ушло!", - объяснила она.
Кстати, депутаты-"кнопкодавы" рассказали, почему нарушают закон в Раде.
"Нас люди выбирают для того, чтобы парламент работал. В сессионном зале бывает 150 депутатов, хотя зарегистрировано 300. Так что, в таком случае Верховная Рада не должна работать?" – возмутился Антон Яценко.
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