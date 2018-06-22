"Рот зашити – і все": депутати розповіли, як готуються до пляжного сезону

Народні обранці поділилися секретами схуднення

Українські депутати розповіли, як готуються до пляжного сезону. Про це повідомляє ТСН.

наприклад, Андрій Іванчук збирається в Монте-Карло до дочки. А ось Олександр Шевченко планує відвідати пляжі на всіх континентах, зокрема в Азії, Африці і Південній Америці. Заради відпочинку він вже скинув 7 кг ваги за японською методикою.

"Є період – вісім годин між 10:00 та 18:00, в які ти можеш їсти, що хочеш, а решту 16 годин ти п'єш тільки воду", - поділився він.

Максим Бурбак скинув вже 15 кг. Його секрет – у зменшенні кількості їжі.

"Спорт і слухати поради своєї дружини", - додав він.

Олег Петренко також засміявся на пропозицію похвалитися кубиками преса.

"Немає", - визнав він. А ось біцепс приховувати не став, тому що тренується щодня на турніку та інших знаряддях.

Відео: Депутати розповіли, як худнуть заради відпочинку (tsn.ua)

"Єдине, що влітку дуже хочеться морозива. А його з'їдаєш пару пачок – і воно відразу тут кубиками відкладається", - сказав Олег Петренко.

"Хочеться, щоб у біцепс морозиво йшло, а воно йде не туди", - додає він.

Рудик не соромиться своєї комплекції і хвалиться, що вести 101,6 кг.

Яценко планує скинути 5 кг, але методи у нього радикальні.

"Рот зашити – і все", - пояснив він.

Олена Сотник себе щадить.

"Останнім часом була дуже дисциплінована, щоранку бігала, три тренування на тиждень, нещодавно розпочала практику голодування, тривалого голодування – 4 кіло за останній рік пішло!", - пояснила вона.

До речі, депутаты-"кнопкодавы" розповіли, чому порушують закон у Раді.

"Нас люди вибирають для того, щоб парламент працював. У сесійній залі буває 150 депутатів, хоча зареєстровано 300. Так що, в такому випадку Верховна Рада не повинна працювати?" – обурився Антон Яценко.

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі