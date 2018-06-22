"Рот зашити – і все": депутати розповіли, як готуються до пляжного сезону

Народні обранці поділилися секретами схуднення
Українські депутати розповіли, як готуються до пляжного сезону. Про це повідомляє ТСН.
наприклад, Андрій Іванчук збирається в Монте-Карло до дочки. А ось Олександр Шевченко планує відвідати пляжі на всіх континентах, зокрема в Азії, Африці і Південній Америці. Заради відпочинку він вже скинув 7 кг ваги за японською методикою.
"Є період – вісім годин між 10:00 та 18:00, в які ти можеш їсти, що хочеш, а решту 16 годин ти п'єш тільки воду", - поділився він.
Максим Бурбак скинув вже 15 кг. Його секрет – у зменшенні кількості їжі.
"Спорт і слухати поради своєї дружини", - додав він.
Олег Петренко також засміявся на пропозицію похвалитися кубиками преса.
"Немає", - визнав він. А ось біцепс приховувати не став, тому що тренується щодня на турніку та інших знаряддях.
Відео: Депутати розповіли, як худнуть заради відпочинку (tsn.ua)
"Єдине, що влітку дуже хочеться морозива. А його з'їдаєш пару пачок – і воно відразу тут кубиками відкладається", - сказав Олег Петренко.
"Хочеться, щоб у біцепс морозиво йшло, а воно йде не туди", - додає він.
Рудик не соромиться своєї комплекції і хвалиться, що вести 101,6 кг.
Яценко планує скинути 5 кг, але методи у нього радикальні.
"Рот зашити – і все", - пояснив він.
Олена Сотник себе щадить.
"Останнім часом була дуже дисциплінована, щоранку бігала, три тренування на тиждень, нещодавно розпочала практику голодування, тривалого голодування – 4 кіло за останній рік пішло!", - пояснила вона.
До речі, депутаты-"кнопкодавы" розповіли, чому порушують закон у Раді.
"Нас люди вибирають для того, щоб парламент працював. У сесійній залі буває 150 депутатів, хоча зареєстровано 300. Так що, в такому випадку Верховна Рада не повинна працювати?" – обурився Антон Яценко.
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